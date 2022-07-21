بايدن بعد إصابته بكورونا أنا بخير وعلى رأس عملي

رغم إعلان البيت الأبيض عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا، قال بايدن إنه بخير ويقوم بعمله.

بعد ساعات من إصابته وتأكدت نتائج الاختبار السلبية للسيدة الأمريكية الأولى، قال بايدن أنا بخير وفي العمل.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، اليوم الخميس، إصابة رئيس الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”. وقال البيت الأبيض، في بيان، إن فحوصات الرئيس بايدن البالغ من العمر 79 عاما جاءت إيجابية لكورونا وكان يعاني من أعراض خفيفة، مشيرا إلى أن اختبارات المرأة الأولى جاءت سلبية.

وأضاف البيان أن بايدن تلقى لقاح كورونا بشكل كامل وتلقى أيضا جرعتين من اللقاحات المنشطة. وأشار إلى أنه سيتم عزل رئيس الولايات المتحدة بعد إصابته بكورونا وسيعمل عن بعد.

البيت الأبيض ينفي إصابة بايدن بالسرطان

جاء ذلك بعد يوم من تصريحات الرئيس الأمريكي التي أثارت الجدل بعد أن قال بلغة ضعيفة إنه مصاب بالسرطان، بينما سارع البيت الأبيض إلى نفى الأمر.

كان بايدن يتحدث في حدث حول الاحتباس الحراري عندما أشار إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بمصافي النفط التي كانت تقع بالقرب من المنزل الذي نشأ فيه، قائلاً “لهذا السبب أنا وكثير من الأشخاص الذين نشأت معهم مصابون بالسرطان”. ، وهذا هو السبب في أن ولاية ديلاوير لديها أعلى معدلات الإصابة بالسرطان في البلاد منذ فترة طويلة.

يعتقد الكثيرون أن بايدن مصاب بالسرطان لأنه تحدث بصيغة المضارع عن مرض السرطان، لكن البيت الأبيض أوضح لاحقًا أن بايدن كان يشير إلى سرطان الجلد الذي خضع لعلاجه قبل أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة.