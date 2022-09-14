بايدن خفض التضخم سيستغرق المزيد من الوقت

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الأمر سيستغرق “مزيدًا من الوقت والتصميم” لكبح التضخم، حتى مع بيانات أسعار المستهلك يوم الثلاثاء لشهر أغسطس / آب أظهرت “مزيدًا من التقدم فِيْ التباطؤ فِيْ الاقتصاد الأمريكي”.

جاء ذلك فِيْ بيان صادر عَنّْ البيت الأبيض، أشار أيضًا إلَّى قانون خفض التضخم الذي تم إقراره مؤخرًا.

انخفض معدل التضخم فِيْ الولايات المتحدة إلَّى 8.3٪ فِيْ أغسطس، وهُو أقل من التوقعات عَنّْد 8.1٪.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1٪ عَنّْ يوليو على أساس شهري، بعد استقرار الشهر السابق. مقارنة بعام 2022، ارتفعت الأسعار بنسبة 8.3٪، وهُو تباطؤ طفِيْف.