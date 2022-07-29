بايدن لا “مفاجأة” فِيْ تباطؤ الاقتصاد الأميركي.. لكنه “على المسار الصحيح”

سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلَّى تهدئة قلق الناخبين بشأن حالة الاقتصاد، قائلاً إنه ليس من المستغرب ذلك

وقال فِيْ بيان “ليس من المستغرب أن يتباطأ الاقتصاد بينما يعمل الاحتياطي الفِيْدرالي لخفض التضخم”. “نحن على الطريق الصحيح وسوف نخرج أقوى وأكثر أمانا”.

أصبحت المخاوف بشأن الاقتصاد هِيْ التركيز السياسي الأول لبايدن فِيْ انتخابات التجديد النصفِيْ فِيْ 8 نوفمبر، حيث كانت سيطرة حزبه الديمقراطي على الكونجرس على المحك.

تراجعت شعبية بايدن إلَّى مستوى قياسي منخفض بلغ 36 فِيْ المائة، وفقًا لاستطلاع أجرته “رويترز إيبسوس”، مع وضع الاقتصاد على رأس اهتمامات الناخبين وسط ارتفاع فواتير البقالة والغاز والإسكان.

فِيْ حين أن الانخفاض الفصلي الثاني على التوالي فِيْ الناتج المحلي الإجمالي يفِيْ بتعريف معياري للركود، يقول البيت الأبيض إن الظروف الأوسع للركود لا تزال بعيدة عَنّْ التحقيق، بالنظر إلَّى الإنفاق الاستهلاكي القوي وأسواق العمل.

ظل بايدن متفائلاً بشأن آفاق الاقتصاد حتى فِيْ الوقت الذي انضمت فِيْه المخاوف من حدوث تباطؤ إلَّى معدلات التضخم التي بلغت أعلى مستوى لها فِيْ 40 عامًا.

وأشار الرئيس الأمريكي فِيْ بيانه إلَّى أن سوق العمل قوي بشكل قياسي وأن الإنفاق الاستهلاكي مستمر فِيْ النمو.

قدرت بيانات وزارة التجارة الجديدة أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمعدل سنوي قدره 0.9٪ فِيْ الربع الرابع، مقابل توقعات الاقتصاديين بارتفاع 0.5٪.

يوم الأربعاء، رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية أخرى، مما رفع إجمالي أسعار الفائدة منذ مارس إلَّى 225 نقطة أساس.

أقر رئيس مجلس الإدارة جيروم باول بانخفاض النشاط الاقتصادي نتيجة لتشديد السياسة النقدية.