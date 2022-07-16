بايدن لن نسمح لإيران أبدا بامتلاك السلاح النووي أو تهديد الملاحة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده لن تسمح باستخدام القوة لتغيير الحدود أو تهديد الملاحة البحرية في المنطقة.

فيديو | بايدن، رئيس الولايات المتحدة

لن نسمح لإيران بامتلاك قنبلة نووية.# قمة_جدة_أمن_و_تطوير#الإخبارية pic.twitter.com/RjNHSONy5K

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 16 يوليو 2022

وقال خلال خطابه اليوم في افتتاح قمة جدة للأمن والتنمية لن نسمح لإيران بنشر التوترات في المنطقة، مشيرًا إلى أن المصالح الأمريكية مرتبطة بالنجاحات في الشرق الأوسط.

وأضاف لن نترك فراغًا في المنطقة لصالح روسيا والصين وإيران، مرة أخرى التزام بلدكم بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وتابع “الولايات المتحدة ملتزمة ببناء مستقبل إيجابي في المنطقة”. بالتعاون مع حلفائنا.