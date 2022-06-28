بايدن مجموعة السبع تريد استثمار 600 مليار دولار في برنامج عالمي للبنية التحتية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد أنه أطلق برنامجًا ضخمًا للاستثمارات بقيمة 600 مليار دولار في البلدان النامية، بهدف الاستجابة للمشاريع واسعة النطاق التي تمولها الصين.

وقال البيت الأبيض قبل خطاب لبايدن يكشف عن هذا الاقتراح خلال قمة مجموعة السبع في جنوب ألمانيا “مع شركاء في مجموعة السبع، نسعى لتخصيص 600 مليار دولار بحلول عام 2027 للاستثمار العالمي في البنية التحتية”.

وتابع بايدن “سنقوم باستثمارات كبيرة في القطاع الصحي لمواجهة الأوبئة ومنها كورونا … وسنتخذ قرارات لها تأثير كبير على مسار العالم لأجيال قادمة”.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستضخ 200 مليار دولار لتقليص الفجوة مع الدول النامية، كما ستعمل على مساعدة الدول النامية لتجاوز نقص البنية التحتية.

يناقش قادة مجموعة السبع كيفية معالجة التضخم المرتفع ودرء خطر الركود في اليوم الافتتاحي لاجتماعهم في جبال الألب البافارية، وكذلك كيفية مواصلة الضغط على روسيا بشأن غزوها لأوكرانيا.

من جهته، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، الذي قدم المشروع إلى جانب الرئيس الأمريكي، أن مجموعة السبع “حددت لنفسها هدفًا طموحًا، وهو تقديم عرض أفضل للعالم من حيث الاستثمار في البنية التحتية”.

وتعهدت الولايات المتحدة بجمع نحو 200 مليار دولار وحدها خلال خمس سنوات لهذا البرنامج، بحسب وكالة فرانس برس.

لكن مصطلح “جمع” لا يعني أن البلدان سوف تقدم هذه المبالغ الضخمة. وبالتالي، ستجمع واشنطن 200 مليار دولار من خلال القروض والتمويلات العامة والخاصة.

يريد الغرب التميز عن الصين، التي استثمرت بكثافة في العديد من البلدان النامية، لبناء البنية التحتية من خلال ما يسمى ببرنامج “طرق الحرير الجديدة” أو لضمان الوصول إلى بعض المواد الخام.

لكن بكين متهمة بتنفيذ مشاريعها من خلال قروض منخفضة العائد وحتى محفوفة بالمخاطر، مما أدى إلى تفاقم مشاكل الديون الهشة بالفعل في البلاد.

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض يوم الأحد إن الهجوم الصيني “موجود منذ سنوات وترجم إلى العديد من المدفوعات النقدية والاستثمارات، لكن لم يفت الأوان بعد”، في إشارة إلى مبادرة مجموعة السبع.

وأضاف المصدر نفسه، “من الواضح أن أفريقيا جنوب الصحراء ستكون أولوية رئيسية” للشراكة التي أطلقتها مجموعة السبعة، مؤكدا أن أمريكا الوسطى وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى هي أيضا مناطق “مهمة جدا”.