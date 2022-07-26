بايدن يحض الكونغرس على تخصيص 52 مليار دولار للاستثمار فِيْ أشباه الموصلات

الرئيس الأمريكي جو بايدن يحث الكونجرس على تمرير “فِيْ أقرب وقت ممكن” مشروع قانون ينص على دعم 52 مليار دولار

وفِيْ حديثه إلَّى المسؤولين الاقتصاديين والنقابيين يوم الاثنين، قال بايدن إن “أمريكا اخترعت أشباه الموصلات، لكن مع مرور الوقت سمحنا للإنتاج بالخروج إلَّى الخارج”.

وشدد على “الضرورة الملحة” لقيام الولايات المتحدة بإعادة تصنيع هذه الشرائح الإلكترونية المستخدمة فِيْ العديد من أدوات الحياة اليومية، لأسباب اقتصادية، ولكن أيضًا لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ارتفع الطلب على الرقائق الإلكترونية بشكل حاد فِيْ ظل تفشي وباء “كوفِيْد -19″، الذي أثار أزمة تفاقمت مع إغلاق المصانع فِيْ الصين بسبب موجة من الإصابات.

وفِيْ هذا السياق، شدد الرئيس على أنه “يجب على الكونغرس تمرير هذا القانون فِيْ أسرع وقت ممكن”.

وشددت وزيرة التجارة جينا ريموندو على أنه من “الحيوي” إحالة القانون إلَّى الرئيس للتوقيع عليه “اعتبارًا من هذا الأسبوع”.

كَمْا حذر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، “الاعتماد الأمريكي على عدد صغير من المصانع فِيْ الخارج أمر خطير”.

إذا كان الجمهُوريون والديمقراطيون فِيْ الكونجرس متفقين على هذه النقطة، فإنهم لم يتمكنوا منذ شهُور من التوصل إلَّى نص نهائي.

أقر مجلس النواب فِيْ فبراير نصًا أوسع يهدف إلَّى تعزيز الصناعة الأمريكية بشكل عام من خلال مواجهة المنافسة الآسيوية، وخاصة فِيْ قطاع أشباه الموصلات.

صوت مجلس الشيوخ فِيْ مارس / آذار على مشروع قانون مشابه، لكن المجلسين لم يتفقا على نص مشترك.

وبدأ مجلس الشيوخ مؤخرًا العمل على نص يتعلق حصريًا بأشباه الموصلات المعروفة باسم “شيبس بلاس”، والذي اجتاز مرحلة مهمة فِيْ آلية الموافقة عليه الأسبوع الماضي.

يشار إلَّى أن أشباه الموصلات، التي لها وجود مهِيْمن فِيْ الحياة اليومية، يتم إنتاجها بشكل أساسي فِيْ آسيا وهِيْ ضرورية فِيْ صناعة السيارات والهُواتف الذكية وحتى المعدات والأدوات الطبية مثل المكانس الكهربائية.

مع تفشي الوباء، انخفضت مخزونات الرقائق الإلكترونية فِيْ الشركات المصنعة إلَّى حد ينذر بالخطر، وتؤكد إدارة بايدن أن هذه الأزمة لها تأثير مباشر على ارتفاع التضخم فِيْ الولايات المتحدة.