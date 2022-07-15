بايدن يرحب بقرار السعودية بفتح أجوائها لجميع الطائرات المدنية قرار تاريخي

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بفتح المجال الجوي السعودي أمام “جميع الخطوط الجوية”، واصفا القرار بـ “التاريخي”.

قرار تاريخي

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في بيان الخميس إن “بايدن يرحب ويثني على القرار التاريخي الذي اتخذته القيادة السعودية بفتح المجال الجوي لجميع الناقلات المدنية دون تمييز”.

الاستقرار والأمن

وأضاف أن هذا القرار جاء نتيجة جهود دبلوماسية للرئيس على مدى عدة أشهر وبلغت ذروتها بزيارة للمملكة.

وأكد سولفيان أن “هذا القرار يمهد الطريق لشرق أوسط أكثر تكاملاً واستقراراً وأمناً”.

قرار الطيران المدني

وكانت هيئة الطيران المدني قد أعلنت في وقت سابق عن فتح المجال الجوي للمملكة لجميع شركات الطيران التي تلبي متطلبات العبور.

وقالت الهيئة، في بيان لها، “يأتي ذلك في إطار حماس المملكة للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية شيكاغو لعام 1944، والتي تتطلب عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، واستكمالاً للجهود الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتحسن الربط الجوي.