بايدن يغادر المملكة | العرب اليوم الإلكترونية

غادر فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جدة اليوم بعد زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية استمرت يومين شارك خلالها في قمة جدة للأمن والتنمية.

أمير مكة # خالد_الفيصل وداعا للرئيس الأمريكي جو # بدن بمطار الملك عبد العزيز #جدة بعد زيارة رسمية استمرت يومين.# أرابيكا pic.twitter.com/X3ifjw4dsR

– العربية (AlArabiya) 16 يوليو 2022

ودع معاليه بالصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر. . بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية (الوزير المرافق) وشاغل المنصب عمل السفارة الأمريكية في المملكة مارتينا سترونج والقنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بجدة. فارس اسد.

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