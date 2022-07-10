بايدن يكتب لماذا أذهب إلى السعودية

كتب الرئيس الأمريكي جو بايدن مقالاً في صحيفة “واشنطن بوست” بعنوان “لماذا أنا ذاهب إلى السعودية” قبل أيام من زيارته للسعودية.

فصل جديد واعد

وقال بايدن في مقال نشر على موقع الصحيفة على الإنترنت الليلة الماضية “سأسافر إلى الشرق الأوسط لبدء فصل جديد واعد، وتأتي الرحلة في وقت حيوي للمنطقة وستعزز المصالح الأمريكية المهمة”.

أوضح بايدن أنه يسعى إلى شرق أوسط أكثر أمنًا وتكاملاً وأن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة يعود بالفوائد على الأمريكيين، قائلاً “الممرات المائية في الشرق الأوسط مهمة للتجارة العالمية. وسلاسل التوريد تعتمد على المنطقة”. تعتبر موارد الطاقة حيوية للتخفيف من التأثير على الإمدادات العالمية للحرب الروسية في أوكرانيا.

المملكة شريك استراتيجي

وبخصوص زيارته للسعودية، حاول بايدن التأكيد على أن هدفه في علاقته مع السعودية هو إعادة توجيه العلاقات وليس قطعها، مشيرًا إلى أن السعودية كانت دائمًا شريكًا استراتيجيًا منذ 80 عامًا، وأشاد بدورها في كثير من العلاقات. إقليمي. مشاكل.

وأضاف أن “المملكة العربية السعودية ساعدت في استعادة الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، ودعمت بشكل كامل الهدنة في اليمن، وتعمل الآن مع الولايات المتحدة للمساعدة في استقرار أسواق النفط مع منتجي أوبك الآخرين”.

الوحدة بين دول المنطقة

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يسعى إلى الوحدة بين دول المنطقة من خلال الدبلوماسية والتعاون بدلاً من التفكك، مشيرًا إلى أن “اندلاع الصراعات سيؤدي إلى تطرف عنيف يهدد وطننا أو حروب جديدة قد تفرض أعباء جديدة على الولايات المتحدة. جيش. الجنود وعائلاتهم.

وتابع بايدن في مقالته “تجنب هذا السيناريو في غاية الأهمية بالنسبة لي”. سأواصل دبلوماسية مكثفة، بما في ذلك من خلال الاجتماعات وجها لوجه، لتحقيق أهدافنا “.

حاول بايدن التباهي بأن الشرق الأوسط أكثر استقرارًا وأمانًا مما ورثه قبل 18 شهرًا من الإدارة الأمريكية السابقة، في إشارة إلى الهجمات التي وقعت على السفارة الأمريكية في بغداد قبل شهر من تنصيب بايدن كرئيس للولايات المتحدة. وأشار، دون أن يذكر ترامب بالاسم، أنه أمر قاذفات B-52 بالتحليق في المنطقة لردع هذه الهجمات، وفشلت واستمرت.

الحرب في اليمن

في المقال، أشار بايدن إلى الحرب في اليمن، مشيرًا إلى أنها خلقت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع عدم وجود عملية سياسية في الأفق لإنهاء القتال. كما تطرق إلى انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال “بعد أن تراجع سلفي عن اتفاق نووي ناجح، أصدرت إيران قانونا يأمر بالتسريع السريع لبرنامجها النووي”. بعد ذلك، عندما حاولت الإدارة الأخيرة إدانة إيران لهذا العمل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وجدت الولايات المتحدة نفسها معزولة وحيدة.

وأضاف بايدن “في الأسابيع الأولى لي كرئيس، حذر خبراؤنا العسكريون والاستخباراتيون من أن المنطقة تتعرض لضغوط كبيرة، الأمر الذي يتطلب دبلوماسية مكثفة وعاجلة”.

أرشيف العراق وإيران

وسرد الرئيس الأمريكي ما اعتبره نجاح إدارته في التعامل مع ملفات العراق واليمن وإيران قائلا “في العراق أكملنا المهمة القتالية الأمريكية ونقلنا وجودنا العسكري للتركيز على تدريب العراقيين مع الحفاظ على الوضع العالمي. تحالفنا ضد داعش الذي شكلناه عندما كنت نائبًا للرئيس، وهو الآن مكرس لمنع داعش من الظهور مرة أخرى.

كما تفاخر بايدن في المقال بأنه عيّن مبعوثًا خاصًا إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، مشيرًا إلى أنه تواصل مع القادة الإقليميين ووضع الأساس للهدنة، وتم تسليم المساعدات الإنسانية، لذا فقد تم تسليمهم في الأشهر القليلة الماضية في اليمن. نحن الافضل. الأكثر سلامًا منذ سبع سنوات.

وحول إيران، قال بايدن “نلتقي مرة أخرى مع حلفاء وشركاء في أوروبا وحول العالم. الآن إيران معزولة حتى تعود إلى الاتفاق النووي الذي تخلى عنه سلفي، ولا توجد خطة لاستبداله. في الشهر الماضي، انضمت إلينا أكثر من 30 دولة في إدانة عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أنشطتها النووية السابقة. ستواصل حكومتي زيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي حتى تصبح إيران مستعدة للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015 “.

نهاية الحرب في غزة

تفاخر بايدن أيضًا بأن إدارته ساعدت في إنهاء الحرب في غزة في 11 يومًا فقط، مشيرًا إلى أن الحرب كان من الممكن أن تستمر لأشهر. وقال الرئيس الأمريكي “لقد عملنا مع إسرائيل ومصر وقطر والأردن للحفاظ على السلام دون السماح للإرهابيين بإعادة التسلح”. كما أعدنا بناء العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين. بالعمل مع الكونجرس، استعادت إدارتي ما يقرب من 500 مليون دولار لدعم الفلسطينيين، بينما مررت أيضًا أكبر حزمة دعم لإسرائيل في التاريخ – أكثر من 4 مليارات دولار “.

الملف الإيراني والتحديات التي يواجهها

وأقر بايدن بأن الشرق الأوسط لا يزال محفوفًا بالتحديات، مشيرًا بأصابع الاتهام إلى إيران وبرنامجها النووي ودعمها لمجموعات القوة. كما أشار إلى تحديات الحرب الأهلية السورية، وأزمات الأمن الغذائي التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، ونفوذ الجماعات الإرهابية التي لا تزال تعمل في عدة دول، والمأزق السياسي في العراق وليبيا ولبنان. وقال “علينا معالجة كل هذه القضايا، وعندما أقابل قادة من جميع أنحاء المنطقة، سأوضح مدى أهمية إحراز تقدم في هذه المجالات”.

وعاد متفاخرًا مجددًا بأن نهج إدارته أفضل من نهج سلفه الرئيس ترامب، دون أن يذكر اسمه، قائلاً “المنطقة مقارنة بما كانت عليه قبل 18 شهرًا، أقل ضغوطًا وأكثر تكاملاً”، مشيرًا إلى أن العراق، الذي لطالما كان مصدرًا للصراعات بالوكالة، يعمل التنافس الإقليمي الآن كمنصة للدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران. “أشار صديقي، الملك عبد الله ملك الأردن، مؤخرًا إلى” الجو الجديد “في المنطقة، حيث تساءلت الدول كيف يمكننا التواصل والعمل مع بعضنا البعض هذه اتجاهات واعدة يمكن للولايات المتحدة الترويج لها بطريقة وقال بايدن “ما من دولة أخرى تستطيع”. وسوف تخدم رحلتي الأسبوع المقبل هذا الغرض “.

اجتماع قادة العالم

وأضاف بايدن يوم الجمعة “سأكون أول رئيس يطير من إسرائيل إلى جدة بالمملكة العربية السعودية. ستكون هذه الرحلة أيضًا رمزًا صغيرًا للعلاقات الناشئة والخطوات نحو التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي، والتي تعمل إدارتي على تعميقها وتوسيعها. في جدة، سوف يجتمع القادة من جميع أنحاء المنطقة للإشارة إلى إمكانية وجود شرق أوسط أكثر استقرارًا وتكاملًا، حيث تلعب الولايات المتحدة دورًا قياديًا حيويًا.

وأوضح بايدن أن زيارته تهدف أيضًا إلى وضع بلاده في مكان أفضل لهزيمة الصين ومواجهة العدوان الروسي. وقال “علينا التعامل مباشرة مع الدول التي قد تؤثر على تلك النتائج”. المملكة العربية السعودية هي واحدة من تلك الدول، وعندما أقابل القادة السعوديين يوم الجمعة، سيكون هدفي هو تعزيز شراكة استراتيجية قائمة على المصالح والمسؤوليات المشتركة، مع الحفاظ على القيم الأمريكية الأساسية.