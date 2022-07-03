بايدن يوجه رسالة لأصحاب محطات الوقود بعد وصول الأسعار لمستويات قياسية

وجه رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، الليلة الماضية، رسالة إلى أصحاب محطات الوقود، بالنظر إلى الارتفاع الكبير في أسعار الوقود في البلاد والذي وصل إلى مستويات قياسية.

وقال بايدن في تغريدة على حسابه على تويتر “رسالتي هي للشركات التي تريد محطات الوقود وتحدد الأسعار عند المضخة … هذا زمن حرب وخطر عالمي”.

إرتفاع الأسعار

وأضاف “خفض الأسعار التي تتقاضاها في المضخة، لتعكس التكلفة التي تدفعها مقابل هذا المنتج … افعل ذلك الآن”.

جدير بالذكر أن سعر لتر البنزين في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.82 دولار في الأسابيع الأخيرة، وبلغ سعر اللتر في كاليفورنيا 6.25 دولارات مقارنة بنحو 3 دولارات قبل عام.

تضخم الأسعار

يقول الرئيس الأمريكي إنه يبذل جهودًا كبيرة لمحاولة كبح تضخم الأسعار، وهو الأعلى منذ ما يقرب من 40 عامًا ويقدر بأكثر من 8 ٪، لكن جهود بايدن لم تؤد إلى تغيير حقيقي.

اقترح بايدن تعليق الضريبة الفيدرالية على الوقود لمدة 3 أشهر، لخفض الأسعار، لكن قناة “إن بي سي نيوز” الأمريكية قالت إن ذلك لن يحدث فرقًا كبيرًا، حيث إنها أقل من 4٪ من سعر اللتر. . من الغاز

يزعم البيت الأبيض أن سبب ارتفاع أسعار الوقود هو الحرب الروسية الأوكرانية.

الزيادة الحادة في أسعار المواد الخام، وخاصة الوقود، تثير استياء الأمريكيين، وقد يكون لذلك تداعيات سياسية تتمثل في خسارة الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي إليه بايدن، في الانتخابات النصفية في وقت لاحق من هذا العام.