ببساطة.. كل ما تريد معرفته عَنّْ صناعة سلاسل الإمدادات العالمية

سلسلة التوريد عبارة عَنّْ شبكة من جميع الكيانات المشاركة فِيْ إنشاء منتج وبيعه، وتمتد من تسليم المواد الخام من المورد إلَّى الشركة المصنعة.

لم يكن مفهُوم سلاسل التوريد مهمًا كَمْا كان خلال العامين الماضيين وكذلك هذا العام، وسط أزمات غير تقليدية جعلت الصناعة تفقد السيطرة على استمرارية التوريد.

فِيْ هذا المقال، توفر لك العرب اليوم نيوز معلومات أساسية ومبسطة حول مفهُوم سلاسل التوريد وأهميتها، والخطط التي يجب اتباعها من قبل الموردين لتجنب مخاطر اضطرابات سلسلة التوريد.

ما هِيْ سلسلة التوريد

سلسلة التوريد عبارة عَنّْ شبكة من جميع الكيانات المشاركة فِيْ إنشاء منتج وبيعه، وتمتد من تسليم المواد الخام من المورد إلَّى الشركة المصنعة المنتجة للمنتج إلَّى التسليم النهائي للمنتج إلَّى المستخدم النهائي.

عادة ما تبدأ سلسلة التوريد بمصادر المواد الخام، يليها تنقية تلك المواد إلَّى أجزاء ومكونات أساسية ؛ يتم بعد ذلك دمج هذه الأجزاء لإنشاء منتج، ويتم بيع المنتج للمستهلكين.

تتضمن سلسلة التوريد خمس خطوات أساسية لإنشاء وتقديم منتج

الخطوة الأولى هِيْ التخطيط خلال مرحلة التخطيط، تحدد الشركة المصنعة عدد المنتجات التي تحتاج إلَّى تسليمها للعملاء بناءً على تقديرات العرض والطلب. تأخذ خطوة التخطيط فِيْ الاعتبار أيضًا عوامل متغيرات الاقتصاد الكلي، مثل الإنفاق الاستهلاكي والتوظيف والتضخم.

الخطوة الثانية هِيْ تحديد المصادر، والتي تتضمن جمع المواد الخام والمكونات اللازمة لإنتاج المنتجات النهائية ؛ يجب جمع المواد الخام وتكريرها ونقلها وتخزينها حتى يتم احتياجها لعملية التصنيع.

الخطوة الثالثة هِيْ التصنيع هذه الخطوة فِيْ سلسلة التوريد التي تتضمن إنتاج المنتج فعليًا من المواد التي يتم الحصول عليها من مصادر ؛ يشمل التصنيع عَنّْاصر مثل مراقبة الجودة والاختبار والتغليف.

الخطوة الرابعة هِيْ مرحلة التسليم، حيث يتم نقل المنتجات النهائية إلَّى مراكز التوزيع، ثم إلَّى تجار التجزئة والعملاء. فِيْ النماذج المباشرة إلَّى المستهلك، تتجاوز المنتجات بائع التجزئة وتسافر مباشرة من مراكز التوزيع إلَّى العميل.

الخطوة الأخيرة فِيْ سلسلة التوريد هِيْ خدمة العملاء واللوجستيات العكسية ؛ أثناء هذه العملية، قد يحتاج العملاء الذين استلموا المنتجات إلَّى المساعدة فِيْ استخدامها أو استكشاف المشكلات وإصلاحها ؛ قد يحتاجون أيضًا إلَّى إرجاع المنتجات المعيبة.

مثال على سلسلة التوريد هُو الشركة الأمريكية Apple، التي تتواصل مع أكثر من 200 من الموردين الذين يساعدون الشركة فِيْ إنتاج منتجاتها، وهم موردون فِيْ جميع أنحاء العالم، معظمهم خارج الولايات المتحدة.

يوفر هؤلاء المورّدون لشركة Apple شاشات عرض وكاميرات وبطاريات وأشباه موصلات ومكونات أخرى لازمة لإنتاج الهُواتف. كل من هؤلاء الموردين لديه مصادره الخاصة من المواد الخام.

بعد أن يوفر الموردون المكونات، يتم تجميع أجهزة iPhone فِيْ الصين بواسطة الشركة المصنعة التايوانية Foxconn ؛ يتم حزم أجهزة iPhone وإرسالها إلَّى مراكز التوزيع حول العالم.

ترسل مراكز التوزيع هذه بعض أجهزة iPhone مباشرة إلَّى المستهلكين الذين يشترونها عبر الإنترنت ويتم إرسال أجهزة iPhone الأخرى إلَّى متاجر البيع بالتجزئة والموزعين الآخرين للبيع.

إيجابيات سلسلة التوريد

فعالية التكلفة يمكن أن تساعد سلاسل التوريد الشركات على تقليل التكاليف وزيادة الإنتاج والمبيعات.

المصداقية يمكن لسلاسل التوريد الفعالة أن تساعد الشركات على تجنب التأخير فِيْ إنتاج المنتج وتسليمه.

الجودة يمكن لموردي الدرجة الأولى ضمان تصنيع المنتجات باستخدام أفضل المواد والمكونات المتاحة.

عيوب سلاسل التوريد

التعقيد يمكن أن تكون إدارة سلسلة التوريد معقدة أيضًا وتستغرق وقتًا طويلاً، حيث يجب على الشركات تتبع المنتجات ومراقبتها أثناء تدفقها عبر السلسلة.