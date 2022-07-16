“بتاع مشاكل” .. ماذا قالوا عن صفقة الأهلي المحتملة

وتنتظر الجماهير التفاوض مع فابيو أبرو، بشأن العملية المحتملة للأهلي المهاجم الأنغولي لفريق الطائي السعودي، لتضمينه في التعاقدات هذا الصيف.

وقال فرج عامر الرئيس السابق لنادي سموحة إن نونو جوميز وكيل سواريس مدرب الأهلي هو من رشح الصفقة.

فابيو اربو الاتفاق المحتمل للأهلي

وأشار عامر، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن المهاجم الأنجولي فابيو أربو، بارز للغاية، لكن به عيوب خلق مشاكل وأزمات.

ويسعى الأهلي لاستعادة خطه الهجومي في الموسم الكروي الجديد، بتوصية من سواريس المدرب البرتغالي الذي خلف موسيماني في منصبه.

فابيو أفتح

حقيقة تغيير موعد حزب الأهلي وبيراميدز

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد طالبت بتغيير موعد مباراة الأهلي وبيراميدز لتتزامن مع مباراة مصر وتونس في نصف نهائي البطولة.

وقال مصدر خاص بالاتحاد المصري لكرة القدم لـ “كورة 365” إن مباراة الأهلي وبيراميدز ستقام في تمام الساعة التاسعة مساء.

ونفى المصدر احتمال تغيير موعد المباراة، مؤكدا أنها ستقام في موعدها.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيراميدز

يتوقع أن يبدأ ريكاردو سواريز مدرب الأهلي بتشكيلة تتكون من

محمد الشناوي في المرمى.

كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول في الدفاع.

عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي عفشة في الوسط.

أحمد عبد القادر، صلاح محسن، حسام حسن في الهجوم.

جونياس يحذر لاعبي بيراميدز

حرص المدرب اليوناني تاكيس جونياس، مدرب بيراميدز، على توجيه عدة رسائل للاعبين السماويين قبل مباراة الأهلي.

وأصر جونياس على ضرورة الفوز على الأهلي لمواصلة التقدم نحو صدارة الدوري المصري الممتاز.

وطلب اليوناني من لاعبي بيراميدز عدم الانغماس في مواجهة النادي الأهلي، مؤكدا أهمية هذه المباراة.

تاريخ المواجهات بين الأهلي والأهرامات

الأهلي يدخل هذه المباراة في المركز الثالث برصيد 48، 6 متقدما على منافسه الزمالك صاحب المركز الأول.

الأهلي لعب 22 مباراة هذا الموسم، وفاز في 14 وخسر 2 لكنه تعادل 6 مرات

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر الزمالك حيث خاض 24 مباراة هذا الموسم

فاز بيراميدز بـ 15 وخسر 4 لكنه تعادل في 5 مباريات