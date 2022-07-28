بتال القوس 4 طلبات نارية وإنهاء قضيتي كنو والتسجيلات قبل الموسم

وأرسل الصحفِيْ الرياضي بطل القوس أربع رسائل ملتهبة بعَنّْوان “ما ينقص دورنا لاستكَمْال الصورة الجميلة”، مستعرضًا حالات كنو والتسجيلات بين النصر والهلال والاتحاد.

ستعلن لجنة مسابقات الدوري السعودي للمحترفِيْن جدول الدوري السعودي للموسم الجديد فِيْ اليومين المقبلين، على أن يتضمن الموسم الجديد خمس فترات راحة.

كتب بطل القوس، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، اليوم الخميس “الأندية تستعد وبدأت معسكراتها للموسم المقبل، والعقود مغلقة حتى الآن، حتى منذ أندية نصف الأندية، توحي. موسم مختلف ما ينقص دورينا حتى تكتمل الطاولة الجميلة .. “.

وأضاف الصحفِيْ الرياضي “لدينا مشكلة فِيْ الجدولة والتوقف قبل المونديال بوقت طويل. وعلينا إعادة النظر، مشكلة أخرى مماثلة فِيْ الدعوات للمنتخب الأولمبي المشارك فِيْ” الإسلامية “التي ستبدأ معسكرها بعشرة أيام. قبل الجلسة “.

وتابع بطل القوس “ام المشاكل .. التحكيم .. هل غيرت اللجنة شيئا .. سواء فِيْ انتخاب الاجانب او فِيْ تأهِيْل الاهالي ايضا .. اللائحة التأديبية .. علمنا بالتعديلات. من بعض مقالاتها خلال الجمعية “. لقاء .. الموسم على وشك الزاوية .. هل تم تعديله .. هل أرسلته إلَّى الأندية لمناقشته

وأوضح المنفذ أن الأندية تستعد وتستعد لموسمها، والحَقيْقَة أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يريد أيضًا موسمًا ناجحًا له وللدوري، ويفترض أن تكون استعداداته لا تقل عَنّْ تلك الخاصة بالدوري. راحة. من الاستعدادات.

وطرح بطل القوس سؤالا مثيرا للاهتمام قائلا “أخيرا هل يمكن أن نبدأ الموسم بدون ملفات معلقة لنفترض … ونفترض أن حالات كنو والتسجيلات حلت بما فِيْه الكفاية للموسم الجديد لترك الانتصار”. بصرف النظر عَنّْ الشق الأول فِيْ الحالتين .. لكن هل هذا منطقي .. الاتحاد والهلال لا يعرفان مصيرهما، وقرارات الحالتين يمكن أن تؤثر على موسمهما