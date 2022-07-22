بتتبيلة الحاتي الاصلية طريقة عمل كفتة الحاتي الاصلية بالتتبيلة السرية المشوية بالفرن

من ألذ وأجمل الأطعمة هِيْ الكفتة، حيث يوجد العديد من أنواع الكفتة منها الكفتة الساخنة، كفتة البطاطس، كفتة الدجاج وغيرها الكثير، لكن الكفتة المميزة ذات الطعم الجميل واللذيذ هِيْ الكفتة الساخنة، وهِيْ مصنوعة من لحم مفروم ونضيف ايضا البصل المبشور والثوم وسلسلة من البهارات التي تجعل نكهتها ورائحتها جذابة، يمكن شوي كرات اللحم هذه او خبزها كَمْا نجد عددا من الناس بقليها بالزيت وعادة ما تكون الكفتة الساخنة تقدم على الغداء أو العشاء لأنها تعتبر وجبة خفِيْفة، وتقدم بجانب طبق من الشيبس والمعكرونة والسلطة والخبز، أو يمكننا حشو السندويشات، وهذا حسب الرغبة، وطريقة عمل الطبق. – هاتي كفتة سهلة ولا تأخذ الكثير من الجهد والوقت وهكذا، فهِيْ من الأطباق الرخيصة وغير المكلفة.

طريقة عمل سرية كفتة اللحم البقري

مكونات هاتي كفتة الأصلية

كيلو لحم مفروم.

بصلتان كبيرتان.

ثلاث فصوص ثوم مهروس.

كوبين من الكيك المطحون.

كوب كبير من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة ملح وواحدة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة بهارات للحوم.

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب والزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة من كل من مسحوق الثوم ومسحوق البصل.

طريقة عمل كفتة هاتي