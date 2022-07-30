بتتبيلة الخل والثوم طريقة عمل مخلل الباذنجان فِيْ البيت بطعم ومذاق لذيذ زي المطاعم

فِيْ هذا المقال نقدم لكَمْ مكونات وطريقة عمل مخلل الباذنجان بالخل والثوم، حيث أنه من أهم المقبلات الموجودة على مائدة الغداء أو العشاء، وكذلك الأطعمة المصرية الشهِيْة مثل الأطباق الشعبية مثل الفول. والفلافل، ويمكن تقديم الباذنجان المخلل مع الأطعمة المشوية أو المقلية لأنه يعطي ونكهة للطعام.والطعم مختلف ولذيذ، ويتكون الباذنجان المخلل من الثوم والخل والفلفل الأخضر والجزر، زيت الزيتون والملح سلطة مقلية أو بابا غنوج أو مسقعة بصلصة الطماطم أو اللحم المفروم، ويمكن تحضير الباذنجان محشي بالأرز، ويمكن تحضير مخلل الباذنجان عن طريق الغلي أو القلي حسب الرغبة، وتناول الباذنجان من الخضروات المفِيْدة التي يحتاجها الجسم .

مكونات مخلل الباذنجان بالخل والثوم

1 كيلو باذنجان طازج

ستة فصوص من الثوم

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض

اثنين من الفلفل الأخضر

اثنين من الجزر المبشور

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون

نصف ملعقة صغيرة ملح

ملعقتان كبيرتان من الماء

حفنة من البقدونس الأخضر

ربع ملعقة صغيرة كَمْون

عصير ثلاث حبات ليمون

ربع ملعقة كزبرة جافة

طريقة عمل مخلل الباذنجان بالخل والثوم