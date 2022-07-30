بتتبيلة الخل والثوم طريقة عمل مخلل الباذنجان فِيْ البيت بطعم ومذاق لذيذ زي المطاعم

فِيْ هذا المقال نقدم لكَمْ مكونات وطريقة عمل مخلل الباذنجان بالخل والثوم، حيث أنه من أهم المقبلات الموجودة على مائدة الغداء أو العشاء، وكذلك الأطعمة المصرية الشهِيْة مثل الأطباق الشعبية مثل الفول. والفلافل، ويمكن تقديم الباذنجان المخلل مع الأطعمة المشوية أو المقلية لأنه يعطي ونكهة للطعام.والطعم مختلف ولذيذ، ويتكون الباذنجان المخلل من الثوم والخل والفلفل الأخضر والجزر، زيت الزيتون والملح سلطة مقلية أو بابا غنوج أو مسقعة بصلصة الطماطم أو اللحم المفروم، ويمكن تحضير الباذنجان محشي بالأرز، ويمكن تحضير مخلل الباذنجان عن طريق الغلي أو القلي حسب الرغبة، وتناول الباذنجان من الخضروات المفِيْدة التي يحتاجها الجسم .
مكونات مخلل الباذنجان بالخل والثوم
- 1 كيلو باذنجان طازج
- ستة فصوص من الثوم
- ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض
- اثنين من الفلفل الأخضر
- اثنين من الجزر المبشور
- ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون
- نصف ملعقة صغيرة ملح
- ملعقتان كبيرتان من الماء
- حفنة من البقدونس الأخضر
- ربع ملعقة صغيرة كَمْون
- عصير ثلاث حبات ليمون
- ربع ملعقة كزبرة جافة
طريقة عمل مخلل الباذنجان بالخل والثوم
- نغسل الباذنجان جيداً، ثم نقطع السيقان الخضراء ونعمل شق جانبي فِيْ الباذنجان، ثم نأخذ مقلاة بالزيت ونضعها على نار متوسطة.
- ثم نضع الباذنجان ونقليه جيداً، ثم نضعه فِيْ طبق مناسب.
- ثم نحضر الحشوة بتحضير وعاء مناسب، ثم نضع الثوم، والفلفل الأخضر المفروم، والجزر المبشور، وزيت الزيتون، والبقدونس الأخضر المفروم، والكَمْون، والكزبرة المجففة المطحونة.
- ثم نملأ الباذنجان وننشر البهارات داخل حبات الباذنجان ونضعها فِيْ صينية مناسبة، ثم نحضر وعاء ونضيف الخل والماء والملح وعصير الليمون ونقلب حتى يذوب الملح.
- ثم نسكب هذا المحَلْول فوق الباذنجان ونتركه لمدة يوم، وبعد ذلك يتم تقديم مخلل الباذنجان على طبق بأحَلْى وأجمل مذاق.