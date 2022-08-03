بتتبيلة وبهارات لذيذة أعملي الفراخ المشوية فِيْ الفرن بطعم وريحة أول مرة تعمليها

طريقة عمل تتبيل الدجاج المشوي، الدجاج المشوي من الأطعمة المفضلة للكبار والصغار لنكهته اللذيذة ونكهته الخاصة والمميزة، كَمْا أنه يحتوي على توابل مختلفة ومختلفة تعطي الدجاج نكهة حَلْوة ولذيذة، والدجاج المشوي من الوصفات التي هِيْ يتم تقديمه أحيانًا مع أرز بسمتي وسلطات، لذلك سنقدم لك عزيزي كيفِيْة صنع الدجاج المشوي بطريقة يسهل عليك تحضيرها.

تحضير الوصفة لتتبيل الدجاج على الشواية

المكونات

كتكوت أبيض متوسط ​​الحجم.

بصل مقطع.

طماطم مقطعة.

حساء الدجاج.

فلفل اسود.

فلفل اخضر صغير.

ملح.

بهارات

بهارات

قلادة صلصة كبيرة.

تحضير توابل الدجاج. مشوي

اغسل الدجاج جيدًا بالماء والملح والخل جيدًا.

نحضر وعاء كبير ونضع فِيْه البصل والطماطم والفلفل الأسود والبهارات والتوابل ومرق الدجاج والفلفل الرومي ونخلطهم جيدا حتى يصبح المزيج ناعم.

نضع الصلصة داخل وخارج الدجاج.

نحضر وعاء صغير ونضع صلصة الطماطم وزيت الذرة والملح والفلفل الأسود بالداخل ونقلب ثم ندهن الدجاج من الخارج ونضعه فِيْ صينية.

نضعها فِيْ الفرن على نار متوسطة ونتركها لمدة ساعة حتى تنضج بالكامل، ثم نضعها على الشواية حتى تأخذ لون الشواية.

نخرجه من الفرن ثم يقدم مع الأرز والبطاطس المقلية والسلطة.

هذه الوصفة من الوصفات المميزة التي تغني زوجتي لشرائها معدة بالفعل، حيث أنها من أشهر الوصفات التي يحبها كثير من أفراد الأسرة.

طريقة التحضير وصفة الدجاج المشوي

المكونات

قطع الدجاج إلى أربع قطع.

بصل مقطع.

فلفل ملون مقطّع إلى شرائح.

فلفل اسود.

ملح.

بهارات

قلادة الكركَمْ.

معلقة السمن

طماطم.

الدجاج شواء

نحضر صينية مدهُونة بالسمن ونضع بداخلها الدجاج المفروم بعد غسلها جيداً.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع الطماطم والبصل والفلفل الملون والفلفل الأسود والملح والكركَمْ والبهارات ونخلطهم جيداً ونضع الخليط على الدجاج المفروم.

سخني صينية الدجاج حتى تتجانس، ثم اخبزيها حتى تنضج بالكامل، ثم اشويها للحصول على النكهة المشوية.

هذه طريقة سهلة وبسيطة للحصول على الدجاج المشوي كَمْا هُو الحال فِيْ المطاعم، حيث يتميز بتتبيل الدجاج مما يضفِيْ عليه طعمًا ونكهة مميزة، كَمْا يقدم مع الأرز أو المعكرونة والسلطات.