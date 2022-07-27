بتتبيلة وخلطة الحاتي السرية أعملي الفراخ المشوية على أصولها بطعم وريحة ومذاق يجنن

من أكثر أنواع اللحوم التي يحبها الناس وخاصة الأطفال الدجاج، يمكن أن يكون هناك العديد من الأطباق أو الوصفات التي يكون الدجاج المكون الرئيسي فِيْها، ومن بين هذه الأطعمة الدجاج المشوي أو كرات الدجاج وأيضًا صينية الدجاج مع البطاطا. والدجاج المحشي، وهناك أشياء أخرى كثيرة، لكن الوصفة هِيْ ألذها، والتي تحظى بشعبية كبيرة لدى كل الناس. إنه دجاج مشوي. هذا الطعام شائع. يمكن أن يتم ذلك على الفحم أو فِيْ الفرن. وبكل طريقة يتميز بطعمه اللذيذ.

مكونات تتبيلة الدجاج المشوي

دجاجة.

بصلة كبيرة.

ثمرتان من الفلفل الأخضر المبشور.

ثلاث فواكه من الطماطم المبشورة.

ثمرة جزر مبشورة.

أربع فصوص ثوم مهروس.

ثلاث ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

كوب صغير من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة خردل.

ملعقة كبيرة سكر.

ربع كوب صغير زيت نباتي.

ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود.

ملعقة دجاج وواحدة بهارات كاري.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم ومسحوق البصل والكركَمْ.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل وجوزة الطيب والبابريكا.

طريقة عمل توابل الدجاج المشوي