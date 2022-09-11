بتصريح مثير.. مهاجم الأهلي يعلق على إهدار ركلة جزاء أمام العروبة

أعرب المهاجم الجامايكي لويس جرابان، المحترف لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، عَنّْ حزنه على إهدار ركلة جزاء ضد العروبة.

وأهدر فريق الأهلي ركلة جزاء فِيْ الدقيقة 38 من الشوط الأول، والتي نفذها المهاجم الجامايكي لويس جرابان.

سقط الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي فِيْ فخ التعادل مع مضيفه العروبة، بدون أهداف، فِيْ منافسات الفئة الأولى بالدوري الأصفر.

وقال لويس كرابان، فِيْ تصريحات متلفزة بعد مباراة العروبة، “أنا آسف جدا لإهدار ركلة الجزاء، وهذا جزء من كرة القدم.

وبهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز التاسع فِيْ جدول الدوري الأصفر بالدرجة الأولى، برصيد 5 نقاط، نتيجة أربع مباريات، وتعادل ثنائي ضد القيصومة والعروبة، وهزيمة لفريق الأخدود. وانتصار على الخلود.