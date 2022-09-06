بتغريدة ساخرة.. أول تعليق من الخلود على قرارات حكَمْ مباراة الأهلي

سخر نادي الخلود من قرارات التحكيم المثيرة للجدل التي حدثت خلال مباراة الأهلي، فِيْ اليوم الثالث من دوري الدرجة الأولى السعودي بالدوري الأصفر.

أدار الحكَمْ عبد الرحمن السلطان مباراة الاهلي والخلود عادل الشراحيلي مساعد الحكَمْ رائد الرميثي الحكَمْ المساعد سليمان الشهري الحكَمْ الرابع عبدالله الشهري حكَمْا فِيْديو. ومحمد الحنفش مساعد حكَمْ الفِيْديو.

تمكن فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم من تحقيق فوز صعب على الخلود (1-0) بضربة جزاء، فِيْ المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الثالثة. من الدوري الأصفر من الدرجة الأولى. .

اقرأ أيضا …

الخطاب الرسمي. دعوى الهلال ضد “المغتصبين”

ظلم الخلود .. أندية الدوري الأصفر تتنافس على قرار ضد الأهلي

ونشر الحساب الرسمي لنادي الخلود، عبر موقع التدوين الصغير “تويتر”، مقطع فِيْديو يوضح سبب طرد الحكَمْ للثنائي من الفريق أمام الأهلي.

وعلق نادي الخلود على طرد لاعبه ألان أكونو ضد الأهلي بسخرية “منذ اليوم لم يصفق أحد”، فِيْ إشارة إلَّى طرد الحكَمْ عبد الرحمن السلطان للمهاجم الكاميروني لتصفِيْقه. .

وشهدت مباراة الأهلي والخلود، فِيْ الدقيقة الثانية والسبعين، منح الحكَمْ عبد الرحمن السلطان لاعبي الخلود بطاقة حمراء، الأولى لخميس المعولي للفظاظة، والثانية بـ. أكونو على الإعتراض على قرار الحكَمْ.

أنظر أيضا..

“الحكام” يستجيبون لطلب الهلال والنصر والاتحاد

يشار إلَّى أن الأهلي وصل إلَّى النقطة رقم 4 من أصل 3 مباريات، فِيْما بقي الخلود فِيْ المركز الثاني فِيْ ترتيب الدرجة الأولى برصيد 6 نقاط.