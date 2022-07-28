بتكاليف بسيطة اصنعى صابون المواعين بزيت الطعام المستعم

يتبقى الكثير من زيت القلي بعد تحضير الطعام كل يوم، حيث لا يعرف الكثير منا الطريقة الصحيحة لإعادة تدوير الزيت والاستفادة منه مرة أخرى، وتوفِيْر عند شراء بعض المنتجات التي تفقد الكثير من المصاريف الشهرية المخصصة لك. ولهذا قمنا بإعداد هذه الطريقة لعمل غسالة أطباق لغسل الأطباق بأمان تام وتوفِيْر الوقت والمال الضائع فِيْ شراء المنظفات المنزلية المعتادة وغسلها يوميًا. هذه هِيْ الطريقة الأنسب للاستفادة من ضياع زيت الطهِيْ وتنظيف مطبخك من بقايا الزيوت والزجاجات التالفة. يفضل استخدام القليل من الزيت لضمان نجاح طريقة الصابون السائل وتصفِيْته من الشوائب العالقة فِيْه. تحب العديد من النساء القيام بأشياء فِيْ المنزل لتوفِيْر المال، على الرغم من كثرة المنتجات الجاهزة للتنظيف، ومن أهم المكونات مكونات طبيعية بسيطة لا تسبب أي أضرار جانبية خطيرة للجلد أثناء الاستخدام، لذا فهِيْ آمن تمامًا على اليدين أثناء غسل الأطباق يوميًا، حيث أنه من أكبر الاستهلاكات. فكل يوم داخل المطبخ يترك تحضير الطعام أثرًا كبيرًا وتتراكَمْ الأطباق متسخة، ولكن بهذه الطريقة تقوم بأقوى الأطعمة الطبيعية. منظف ​​منزلي يزيل الأوساخ. الشحوم وبقايا الطعام من الأواني بدون مجهُود وتوفِيْر الوقت والجهد والمال فِيْ نفس الوقت، ولهذا نقوم بإعداد هذا الخليط الذي ينتج عنه صابون قوي وفعال للقضاء على أصعب الدهُون.فِيْ هذا المقال نشرح كيفِيْة صنع صابون للأطباق بمكونات بسيطة وخطوات سهلة التحضير.

كيفِيْة صنع صابون الأطباق بالزيت المستعمل

مكونات لصنع صابون الأطباق السائل ؛

3 ملاعق كبيرة خلاصة الليمون من العطار

لتر ونصف من الزيت

أحذية نص الكأس

ملعقتان كبيرتان من الملح

كيفِيْة صنع صابون الأطباق بزيت الطعام

اولا نجهز وعاء عميق لخلط المكونات ثم نضع الزيت المستعمل والملح والبوتاس ثم نخلط المكونات جيدا حتى تصبح المكونات متجانسة جدا ثم نضع رائحة الليمون ونقلب مرة اخرى حتى نحصل على قوام متماسك.، ثم يوضع فِيْ وعاء فارغ من المنظفات الجاهزة للاستخدام، ويترك لمدة يومين، ثم يستخدم لغسل الأطباق بسهُولة وأمان ورائحة الليمون المميزة.