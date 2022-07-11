بتناغم وتكامل.. تفويج المتعجلين بلا حوادث.. الشيخ السديس يعلن نجاح خطة الحج

أعلن الأمين العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بامتياز عن نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام لرئاسة الحرمين الشريفين.

وأكد أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تمكنت أيضا من تنفيذ الخطة التنظيمية لاستقبال الحجاج. والذين جاءوا اليوم ليقوموا بالطواف الوداعي بالتنسيق مع الجهات المختصة وللمشاركة في إنجاح الخطط الموضوعة لتيسير حجاج بيت الله تعالى تتويجا لركنهم الأخير من الحج.

حشدت الرئاسة جهودها وطاقاتها لإنجاح خطة الحج

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، إن الرئاسة كرست كل جهودها وطاقاتها لإنجاح خطة تدفق الحجاج المندفعين لأداء طواف الطواف. – الإفادة وتقديم أفضل الخدمات لهم وفق أعلى المعايير العالمية، موضحًا أن الروبوتات الذكية ساهمت في تعظيم خدمة الحجاج.

إطلاق روبوت يوزع المصحف على الحجاج

وتابع إن إطلاق الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لروبوت لتوزيع المصحف على الحجاج داخل المسجد الحرام، ولأول مرة خلال إتمامها طواف الوداع، حقق ارتفاعًا. التفاعل من قبل الحجاج، موضحًا أن مزايا روبوت توزيع القرآن الذي تم إطلاقه حديثًا هو الدقة في الحركة وتحديد المواقع، بالإضافة إلى نظام ملاحة آلي مزدوج.

وقال سعادته إن الرئاسة العامة قامت بتمجيد دور روبوتات الذكاء الاصطناعي في التعقيم والسيطرة على الأوبئة وتوزيع مياه زمزم المقدسة في المسجد الحرام، بالإضافة إلى روبوت التطهير، وروبوت كنس سقف الكعبة المشرفة، والروبوت المرشد.

يتميز الروبوت بسهولة الحركة بدون إشارات، فضلاً عن الدقة في الحركة وتحديد المواقع، حيث يستخدم نظام ملاحة آلي مزدوج (سلام)، ويحتوي على مستشعر ثلاثي الأبعاد لتجنب الاصطدام بالحواجز والأشخاص. من الممكن أيضًا التفاعل مع الروبوت عن طريق اللمس لمدة تزيد عن (12) ساعة من خلال بطارية قابلة لإعادة الشحن.للاستبدال في أي وقت يستغرق الشحن حوالي أربع ساعات، يزن الروبوت 59 كجم، السرعة هو 1.2 -0.5m / sec (يمكن التحكم فيه)، الروبوت يدعم 10 كجم، والحد الأقصى 40 كجم، وأبعاد الروبوت 565 * 537 * 1290 ملم.

خطة طريق حلقة الوداع

وحضرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفود الحجاج للقيام بالطواف الوداعي، وسط نظام خدمي متكامل طورته الرئاسة، أتاح عدم وقوع حوادث أو أمراض وبائية بين المواطنين. الحجاج

وقال الشيخ السديس إن استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة والذكاء الاصطناعي من أولويات رئاسة الحرمين الشريفين لمواكبة الرؤية التنموية للرئاسة العامة 2024 والتي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 وتطبيق أعلى معايير الراحة والطمأنينة في خدمة الحرمين الشريفين ووجهاتهم.

أولوية قصوى لمشروع الروبوتات الذكية

أولت الرئاسة العامة أهمية كبيرة لمشروع الروبوت الذكي لما له من أثر كبير على خدمة الحجاج، ولحاجة جميع إدارات الرئاسة إلى التضافر لتقديم أفضل الخدمات لهم وتسهيل أداءهم. واجباتهم. الطقوس والعبادة.

واكبت رئاسة الحرمين الشريفين توجه المملكة نحو التطور التقني والرقمي واهتمامها بالذكاء الاصطناعي، وكذلك تنفيذ استراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي في نظام خدمات زوار الحرمين الشريفين. . مساجد لتحقيق الريادة الرقمية.

تهدف الرئاسة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة لتحقيق أبرز الركائز الإستراتيجية للبرنامج لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتقديم خدمات عالية الجودة وتعكس الصورة المشرقة والحضارية، وكذلك تسهيل استقبال المزيد من الحجاج والمعتمرين والزوار. إثراء التجربة الدينية، وتحقيق التكامل الفني للجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بخدمة الحاج أثناء رحلة الحاج والحاج والزائر.

مسار محو للتحول الرقمي

أنشأت رئاسة الحرمين الشريفين مسارًا استراتيجيًا يحركه جدول زمني للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومشاريع التكنولوجيا الذكية، لتقديم أفضل وأفضل الخدمات لحجاج المسجد الحرام والمسجد النبوي وفقًا لرئاسة الجمهورية. خطة التنمية (2024)، ومواكبة رؤية 2030 المباركة ومواءمتها مع أهدافها لتحقيق التميز التشغيلي في منظومة الأعمال والخدمات المنفذة في الحرمين الشريفين.