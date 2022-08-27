بثنائية آدم وبقير.. أبها يهزم الرائد بهدفِيْن لهدف

وتغلب فريق نادي أبها الكروي الأول على نظيره الرائد، بهدفِيْن، فِيْ مباريات الجولة الأولى من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

نجح محمد سالم فِيْ تسجيل هدف الرائد، فِيْ الدقيقة 34 من المباراة، بعد تلقيه عرضية من الجهة اليسرى، ووضعها بقوة بقدمه اليمنية على يمين حارس أبها.

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فِيْ الشوط الثاني من المباراة، واصل فريق أبها الضغط على دفاع الرائد، حيث سجل عبد الفتاح آدم هدف التعادل بعد تفادي المدافعين ووضع الكرة بثبات على يمين الحارس.

وفِيْ الدقيقة 62 تمكن سعد باقر من تسجيل الهدف الثاني لفريق أبها بعد تلقي عرضية من الجناح الأيسر ووضعها بثبات فِيْ وسط المرمى.

إليكَمْ جدول تصفِيْات دوري روشان السعودي بعد انتهاء الدور الأول.