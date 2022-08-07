“بثنائية شبابية”.. الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري في الشوط الأول

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة فريق الأهلي الأول لكرة القدم ضد الاتحاد الإسكندرية بتقدم الأحمر بهدفين نظيفين.

المباراة بدأت على شكل سجال بين الجانبين مع بعض المحاولات التي لم تسفر عن أهداف، حيث كانت السيطرة من جانب لاعبي الأهلي.

ولم يشهد الشوط الأول أي خطر من لاعبي الإسكندرية على مرمى علي لطفي.

وفي الدقيقة الثالثة برأسية رامي ربيعة لكنها مرت فوق العارضة وفي الدقيقة 13 تسديدة لمحمد فخري تصدى لها محمد عبد المنصف.

في الدقيقة 20، جاء أول هجوم خطير للأهلي بتسديدة من أحمد سيد غريب تصدى لها عبد المنصف بنجاح.

وأحرز أحمد سيد غريب الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 35 بعد تمريرة كريم فؤاد.

وأضاف زياد طارق الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 44 بعد مهارة فردية وتسديدة أصابت مرمى الاتحاد.