بثينة الرئيسي تعرضت للتنمر بسبب الشامة.. وهذا المشهد كاد يقتلني

كشفت الفنانة بثينة الرئيسي، عَنّْ تعرضها للمضايقات عدة مرات فِيْ بداية مشوارها الفني، بسبب الشامة التي تحتل جزءًا من رقبتها، فِيْ الوقت الذي تستذكر فِيْه ذكريات مشهد تمثيلي من إحدى المسلسلات كاد يقتلها.

وقالت الفنانة العمانية فِيْ مقابلة على تلفزيون أبو ظبي إنها خطرت بفكرة إزالة الشامة من رقبتها، لكن والدتها رفضتها تماما، بل وهددتها قائلة “لو شلتها فزت”. ر أن تفعل ذلك أيضا “. أنا لست والدتك ولا أنت ابنتي “.

وأضافت الريسي أنه بعد ذلك التهديد من والدتها التي تربطها بها علاقة قوية، بدأت تحاول تقبل وجود الخلد على رقبتها مع كل وظيفة، كَمْا بدأ الناس يحبونها فِيْ كل منها. مهنة. ، لذلك تغيرت نظرته إلَّى الخلد كَمْا تغير المشاهدون.

وتذكرت بثينة الرئيسي خلال الاجتماع مشهدًا تمثيليًا لأحد الأعمال الفنية – لم تذكر اسمها – كاد يقتلها ؛ طلب منها تصوير مشهد وكأنها تغرق، مشيرًا إلَّى أنها لا تتوقع أي خطر، خاصة أنها تجيد السباحة والغوص.

وأوضحت أنها عَنّْدما نزلت إلَّى الماء طفت على السطح بسرعة كبيرة بسبب الوزن، لذلك لم يتمكن الطاقم الفني الذي رافقها من التقاط المشهد المناسب، حتى اقترح أحد مرافقيها وضع أوزان على جسدها لتتمكن من ذلك. أداء الوظيفة.

وتابعت بثينة الرئيسي، أنها بعد أن وضعت عليها الأثقال ونزلت فِيْ الماء، وجدت نفسها غير قادرة على الصعود إلَّى القمة بسبب ثقل الوزن الموضوع عليها، وبدأ الماء يدخل فمها. ، فِيْ حالة عدم وجود الغواصين أو أي وسيلة أمنية.

وأكد أنه لا يعرف من أين جاءت القوة ليخرج إلَّى السطح ويبدأ فِيْ التنفس وإخراج الماء من فمه، مشيرًا إلَّى أن هذا المشهد تم تصويره منذ ثلاث سنوات، لكنه لا يزال يضايقه. يوم.

ولفتت بثينة إلَّى أن أصعب تجربة مرت بها وهُو دخول والدتها المستشفى، مشيرة إلَّى أنها عاشت 8 أيام فِيْ القسم الداخلي بأحد المستشفِيْات، بسبب إصابة والدتها بالتهاب فِيْ المريء والصدر.

قالت إنها لطالما نظرت إلَّى والدتها على أنها قوية، ولهذا أثرت عليها هذه الأزمة قائلة “عَنّْدما سقط ظهري، انكسر”.