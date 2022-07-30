بث مباشر لعملية نقل واستبدال كسوة الكعبة المشرفة الجديد

وعرضت قناة الإخبارية بث مباشر لعملية نقل واستبدال الغلاف الجديد للكعبة المشرفة.

البث المباشر عبر #الإخبارية لعملية نقل واستبدال ثوب الكعبة المشرفة الجديد https//t.co/Uqlgl3QEuH

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 29 يوليو 2022

صيانة أسوار الكعبة

نفذت وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية برئاسة شؤون الحرمين الشريفين أعمال صيانة على جدران الكعبة المشرفة، و 54 حلقة تثبيت للثوب، وإعادة بناء، وفحص كامل لشازروان. الرخام المحيط بالكعبة.

سقف الكعبة المشرفة

تمت حياكة غطاء الكعبة المشرفة في مجمع الملك عبد العزيز لغطاء الكعبة المشرفة، وفق أعلى المعايير والمواصفات، وفقاً لحماس وقيادة المملكة في الكعبة بطريقة دافئة ومشرفة.

وسبق أن أوضح رئيس مجلس إدارة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، أن غطاء الكعبة هو نتيجة عام كامل من العمل الدؤوب والاهتمام بأدق التفاصيل التي دفعتكم إلى تحضيركم لهذه الدعوى.