بجاهزية بلغت 100% تعليم النماص مستعد لاستقبال أغلى ثروات الوطن

أكمل تعليم النماص جميع الاستعدادات لاستقبال أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات يوم الأحد 1 صفر 1444 هـ، حيث أن الإعداد العالي والانضباط والاجتهاد هي القيمة الموضوعية لبداية جادة.

بدأت الاستعدادات مبكرا حيث اشتملت على زيارات ميدانية لسعادة مدير التربية والتعليم في النماص السيد عمر الغامدي والقيادات الإدارية لمتابعة احتياجات المدارس ورياض الأطفال ومواجهة أي تحديات للنهوض بها. بيئة تعليمية من أجل تحقيق أهداف التعليم العام وتحقيق رؤية الخير والتنمية 2030 والمساهمة في توفير بيئة تعليمية مثالية وجذابة.

وتضمنت الزيارات مشاريع بناء وإعادة تأهيل للمدارس وصالات الألعاب الرياضية ومراكز النشاط الطلابي (بنين / بنات) ورياض الأطفال ومراقبة عمليات الصيانة والترميم في جميع المدارس.

وشدد الغامدي على أهمية الإنجاز المبكر لهذه المشاريع وعمليات إعادة التأهيل والصيانة والترميم بجودة عالية ووفق مواصفات محددة وتحت إشراف ورقابة مستمرة.

تضمنت الاستعدادات المبكرة أيضًا تتبع النقل المدرسي وصرف وإيداع الميزانية التشغيلية لجميع المدارس، وعقد اجتماعات لجنة الجاهزية المستمرة لقياس معدلات أداء جهود الأقسام والأقسام، وكذلك الاجتماع مع جميع المديرين والمشرفين والمشرفين المتميزين وبصورة مناسبة. بيئة.

كما تم تحويل مناهج جميع مدارس النماص بنسبة 100٪، بالإضافة إلى سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها والتي تهم العملية التعليمية.

الجدير بالذكر أن الإدارة أعدت خطة زيارة ميدانية للمشرفين لمتابعة الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد بهدف دعم ومساندة مديري المدارس لحل أي صعوبات أو تحديات بيئية تربوية.

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