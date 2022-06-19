“بجودة HD ” تردد القنوات الناقلة لمباراة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري اليوم الأحد 19/6/2022 وموعد المباراة

وشهدت مؤشرات البحث في جوجل خلال الساعات الماضية زيادة في عمليات البحث من عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء الدولة المصرية ، خاصة من جماهير قطبي الأهلي والزمالك ، بحثًا عن تردد القنوات الناقلة للقمة. مباراة بين الأهلي والزمالك في منافسات الدوري المصري لكرة القدم ، والتي ستقام اليوم الأربعاء 19 يونيو 2022 على ملعب الأهلي واستاد السلام في تمام الساعة التاسعة مساء ، وسط حضور جماهيري. جمهور.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022 في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ، وفي تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية ، وفي تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات. الوقت على ملعب الأهلي والسلام. ويساعده إنيجو برييتو لوبيز ودييجو باربي سيلفيا كمساعدين للحكم ، إلى جانب الحكم الرابع سيزار سوتو جرادا ، حكم حكم الفيديو المساعد خوسيه لويس جونزاليس ، وحكم حكم الفيديو المساعد ديفيد ميدي جيمس.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

من المقرر أن تبث مجموعة قنوات ON Time Sports المباراة مباشرة على قناة On Time Sport 1 ، التي تبث مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري ، خاصة وأن القناة حصلت على حقوق بث وبث الدوري المصري لكرة القدم. مباريات وكافة الرياضات منذ انطلاقها ، وإليكم تردد قناة اون تايم سبورت لمشاهدة مباراة الاهلي والزمالك اليوم كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: 5/6.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك في الدوري

ومن المنتظر أن يخوض المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي ، سامي كومسان ، لقاء القمة الـ 124 بتشكيل يضم حارس المرمى: محمد الشناوي.

خطوط الدفاع: كريم فؤاد – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – احمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – طاهر محمد طاهر.

التشكيل المتوقع للزمالك ضد الأهلي في الدوري

بينما من المتوقع أن يلعب جوزيفالدو فيريرا ، مدرب الزمالك ، المباراة ضد المارد الأحمر ، الذي يسعى للعودة إلى سلسلة الانتصارات في الدوري المحلي بعد خسارة اللقب الأفريقي بتشكيل يضم:

حارس المرمى: محمد عوض.

خطوط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني

خط الوسط: محمد أشرف رقة – الإمام عاشور – عبد الله جمعة – سيد عبد الله نيمار – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد – أشرف بن شرقي.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي تغلب على غريمه التقليدي الزمالك في الجولة الأولى ، بنتيجة 5 أهداف مقابل 3 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي.