بحالة جيدة سيارات تويوتا بسعر مناسب ورخيص مستعملة للبيع فِيْ السَعُودِيْة

سيارات تويوتا مستعملة بحالة جيدة وبسعر مناسب ورخيص للبيع فِيْ السَعُودِيْة، هناك العديد من السيارات المستعملة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وهِيْ بحالة جيدة من الخارج والداخل ولا يوجد بها عيوب خاصة فِيْ الماكينة مثل تويوتا هِيْلوكس 2016 وتويوتا باريس 2015 وغيرها، ولهذا نقدم لكَمْ اليوم أسعار و مواصفات السيارات المستعملة للبيع بأسعار معقولة ورخيصة فِيْ المملكه العربيه السعوديه.

تويوتا هِيْلوكس 2016 مستعمل للبيع

تتميز سيارة تويوتا هِيْلوكس 2016 بناقل حركة أوتوماتيكي، موديل أوتوماتيكي، وهِيْ بيضاء اللون بدون بقع، وتحتوي على مرايا بنفس لون السيارة المعروضة.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه السيارة بآلة نظيفة لا تشوبها شائبة تعمل بالبنزين.

تتميز هذه السيارة بوجود الكَمْاليات الرائعة فِيْها مثل التكييف وجهاز التحكَمْ عن بعد مما يساعد على التحكَمْ فِيْ الأجهزة فِيْ السيارة بسهُولة.

هذه السيارة بها نوافذ كهربائية، أمامية وخلفِيْة، وبوم بوكس ​​للاستماع للقرآن والنغمات، كَمْا أنها بها حساسات.

قطعت هذه السيارة مسافة تصل إلى 188 ألف كيلومتر.

هناك أيضا تويوتا هِيْلوكس 2016 فِيْ جدة.

تويوتا هايلكس 2016 معروضة بسعر 50 ألف ريال سعودي.

للتواصل، يجب عليك الاتصال +966595159267.

تويوتا يارس 2015 مستعملة للبيع

تتميز تويوتا يارس 2015 بلونها البني الرائع الذي يفضله الكثير من الناس، ومحرك البنزين السريع، كَمْا أن لديها ناقل حركة أوتوماتيكي.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه السيارة على تكييف وكهرباء وجهاز تحكَمْ عن بعد وبلوتوث.

تحتوي هذه السيارة أيضًا على وسائد هُوائية للسائق والراكب بالإضافة إلى وسائد هُوائية جانبية.

تحتوي هذه السيارة أيضًا على قفل مركزي خاص يغلق الأبواب جيدًا، وقواعد الركاب والسائق مصنوعة من الجلد.

قطعت هذه السيارة ما يصل إلى 185000 كَمْ.

هناك أيضا 2015 تويوتا يارس فِيْ بريدة.

كَمْا تطرح تويوتا يارس 2015 بسعر 20 ألف ريال سعودي نقدا.

للتواصل، يجب الاتصال على 0590220692، +966590220692.

تويوتا انوفا 2010 مستعمل للبيع

تتميز تويوتا إنوفا 2010 بهِيْكل شاحنة صغيرة وناقل حركة أوتوماتيكي وآلة بنزين قوية، وتتميز أيضًا بلونها الفضي اللامع.

تحتوي هذه السيارة أيضًا على نوافذ خلفِيْة كهربائية، وأجهزة استشعار خلفِيْة، ووسادة هُوائية للسائق.

تتمتع هذه السيارة بنظام ذكي رائع يساعد السائق على ركن السيارة بسهُولة، كَمْا أنها مزودة بمرايا أمامية كهربائية.

وهناك أيضا تويوتا إنوفا 2010 فِيْ بلدة الزلفِيْ.

كَمْا أن تويوتا إنوفا 2010 معروضة للبيع بسعر 18.000 ألف ريال سعودي.

للتواصل، يجب الاتصال على 0594294961، +966594294961.

تويوتا هِيْلوكس 2022 مستعمل للبيع

من أبرز مواصفات تويوتا هايلوكس 2022 أنها قطعت 180 ألف كيلومتر فقط، ومحركها الذي يعمل بالبنزين، وخلوها من أي عيوب.

السيارة متوفرة أيضًا باللون الأبيض.

Toyota Hilux موجود فِيْ حفر الباطن.

سعره نقدا 195.000 ألف ريال، والرسوم 5000 ريال، والدفع الأولي 20.000 ألف ريال.

يتم التواصل مع البائع من خلال الرقم 0596160694 +966596160694.

تويوتا افالون 2016 مستعمل للبيع

تويوتا أفالون 2016 بحالة جيدة مع موديل أوتوماتيكي رائع ومحرك بنزين قوي.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه السيارة بلونها الأبيض الناصع الخالي من الخدوش والخدوش.

تقع هذه السيارة فِيْ بريدة.

الأميال سجل 79000 كَمْ.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه السيارة على محور USB ووسادة هُوائية للسائق.

هذه السيارة بها مرايا كهربائية ومقاعد رائعة مصنوعة من القماش الجيد.

تحتوي هذه السيارة على تكييف هُواء ومثبت للسرعة وبلوتوث لتشغيل أحدث نغمات الرنين والأصوات من خلالها.

تقع هذه السيارة فِيْ بريدة.

الأميال سجل 79000 كَمْ.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه السيارة على محور USB ووسادة هُوائية للسائق.

هذه السيارة بها مرايا كهربائية ومقاعد رائعة مصنوعة من القماش الجيد.

تحتوي هذه السيارة أيضًا على تكييف هُواء ومثبت السرعة وبلوتوث لتشغيل أحدث نغمات الرنين والأصوات من خلالها.

كَمْا تعرض تويوتا أفالون 2016 بسعر 70 ألف ريال سعودي.

للتواصل، يجب الاتصال على 0582134126، +966582134126.

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