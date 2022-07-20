بحالة جيدة سيارات مستعملة تبدأ بـ7000 ريال للبيع بالسَعُودِيْة وماركات متنوعة

سيارات بحالة جيدة مستعملة من 7000 ريال للبيع فِيْ السَعُودِيْة وماركات مختلفة. يرغب الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين فِيْ شراء سيارة مناسبة ذات إمكانيات ممتازة لاستخدامها فِيْ نزهات عائلية مختلفة أو الذهاب إلى العمل، ولكن نظرًا لارتفاع أسعار السيارات الجديدة عالميًا، يرغب الكثير من الناس فِيْ شراء سيارات مستعملة بكثرة. .. فِيْ أسواق السيارات المستعملة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

تويوتا كورولا 2010 للبيع

تويوتا كورولا 2010 مستعملة للبيع فِيْ مدينة الشرقية.

سعر بيع سيارة تويوتا كورولا المستعملة 7000 ريال سعودي.

مثل تويوتا كورولا، فقد استخدمت حوالي 125000 كيلومتر.

ناقل الحركة فِيْ تويوتا كورولا أوتوماتيكي.

تويوتا كورولا متوفرة باللون السماوي الخارجي.

الوقود المستخدم فِيْ تويوتا كورولا هُو البنزين.

كَمْا يمكنك التواصل مع البائع والحصول على تويوتا كورولا، اتصل على 00966580799041.

كيا اوبتيما 2022 مستعمل للبيع

كيا اوبتيما 2022 مستعملة للبيع فِيْ الدمام.

أيضا، كيا أوبتيما مجهزة بناقل حركة أوتوماتيكي.

قدت كيا أوبتيما حوالي 10000 كيلومتر.

سعر بيع كيا اوبتيما المستعملة هُو 15000 ريال سعودي.

اللون الخارجي للسيارة Kia Optima أبيض.

تأتي كيا أوبتيما أيضًا بهِيْكل سيدان بطراز أوتوماتيكي.

كيا اوبتيما مجهزة بكافة وسائل الراحة والأمان وخالية من الحوادث والخدوش.

يمكنك ايضا الحصول على سيارة كيا اوبتيما اتصل على 00966596120627.

هِيْونداي أكسنت مستعمل للبيع 2012

هِيْونداي أكسنت 2012 مستعمل للبيع فِيْ الرياض.

سعر بيع هِيْونداي أكسنت المستعملة 15000 ريال سعودي.

من الممكن أيضًا شراء سيارة هِيْونداي أكسنت بالتقسيط عن طريق سداد دفعة أولية قدرها 3،000 ريال سعودي وقسط شهري 1،000 ريال سعودي.

تم تجهِيْز Hyundai Accent أيضًا بناقل حركة أوتوماتيكي.

كَمْا تتوفر هِيْونداي أكسنت باللون الأبيض الخارجي.

قطعت هِيْونداي أكسنت 180 ألف كيلومتر.

السيارة بها فتحة سقف وتكييف ونوافذ كهربائية أمامية وخلفِيْة ونوافذ أمامية ومفروشات جلدية.

هِيْونداي أكسنت لديها نظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل، ونظام وقوف السيارات الذكي ونظام منع السرقة لمنع الحركة.

الوقود المستخدم فِيْ هِيْونداي أكسنت هُو البنزين.

تحتوي السيارة على بلوتوث، راديو كاسيت، مشغل أقراص مضغوطة، منفذ USB ومشغل DVD.

للحصول على Hyundai Accent، اتصل بالبائع على 595129549 أو عبر WhatsApp على 0096695129549.

للبيع سيارة كيا سبورتاج مستعملة سنة الصنع 2017

كيا سبورتاج 2017 مستعملة للبيع فِيْ جدة.

ناقل الحركة فِيْ كيا سبورتاج أوتوماتيكي.

تم استخدام كيا سبورتاج لحوالي 98000 كَمْ.

اللون الخارجي لسيارة كيا سبورتاج هُو الأسود.

سعر بيع كيا سبورتاج المستعملة هُو 28000 ريال سعودي.

عند تركيب كيا سبورتاج، يجب دفع دفعة أولية وقدرها 3،000 ريال سعودي ورسوم شهرية بقيمة 1،500 ريال سعودي.

الوقود المستخدم فِيْ سيارة كيا سبورتاج هُو البنزين.

تشمل وسائل الراحة فِيْ كيا سبورتاج فتحة سقف، وتنجيد من القماش، وتكييف، وجهاز تحكَمْ عن بعد.

تحتوي السيارة على نظام وقوف ذكي، ومرايا قفل، وتنجيد من الجلد والكهرباء، ونوافذ أمامية كهربائية ونافذة أمامية.

تحتوي سيارة كيا سبورتاج على تقنية Bluetooth وراديو كاسيت ومشغل DVD ومشغل أقراص مضغوطة ومبدل أقراص مضغوطة ومنفذ USB ونظام تثبيت السرعة.

تشمل ميزات سلامة السيارة المستشعرات الأمامية والخلفِيْة والوسادة الهُوائية الجانبية والوسادة الهُوائية للسائق وقفل الباب الكهربائي.

السيارة لديها نظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام منع السرقة.

يمكنك أيضًا الحصول على كيا سبورتاج بالاتصال على 0590304313 أو من خلال رقم WhatsApp على 00966590304313.

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