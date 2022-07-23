بحبة بطاطس تخلص من الشعر الأبيض

تعتبر قشور البطاطس طريقة طبيعية تمامًا لإيقاف الشعر الرمادي والقضاء عليه، على الرغم من أنه من المهم أيضًا كيفِيْة استخدامه لمنع الشيب على الرأس. من أكثر علامات الشيخوخة شيوعًا الشعر الرمادي وهذه العملية لا مفر منها، لكن العديد من الشباب يشاركون أيضًا فِيْ هذه المشكلة. أحد الأسباب الرئيسية والشائعة لشيب الشعر هُو التوتر والقلق أثناء منتصف العمر والشباب، ولا يمكن اعتبار الشيخوخة السبب الوحيد لشيب الشعر.

إزالة الشعر من الشيب بالبطاطس

يحاول الكثير من الناس إخفاء شعرهم الأبيض عن الآخرين. لذلك، فإنهم ينفقون الكثير من المال لشراء المواد الكيميائية وطرق أخرى لإزالة الشعر الرمادي. من أفضل وأرخص الطرق لإزالة الشعر الرمادي هُو استخدام قشر البطاطس، والذي سيكون فعالًا للغاية. فِيْ هذا المقال نناقش موضوع التخلص من الشعر الأبيض بالبطاطس.

المكونات اللازمة لإزالة الشيب بالبطاطس

5 أو 6 حبات بطاطس.

مصفاة.

ورقة.

زجاجة شامبو فارغة.

غلاية أو غلاية

الطريقة الأولى هِيْ تحضير محَلْول لمنع الشيخوخة.

قشر البطاطس.

ضعي البطاطس المقشرة فِيْ الغلاية.

ضعي البطاطس على النار مع قليل من الماء واتركيها على نار خفِيْفة لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

بعد الوقت المحدد، أطفئي النار واهرسي البطاطس فِيْ وعاء مع مصفاة بالداخل حتى ينفصل الماء عن البطاطس.

صب الماء من الغلاية فِيْ وعاء آخر حتى تبرد.

ثم اخلطي عصير البطاطس المسلوق مع الماء من الغلاية واسكبيه فِيْ زجاجة شامبو فارغة لغسل شعرك.

غسل شعرك 2-3 مرات فِيْ الأسبوع بهذه التركيبة يزيل الشعر الجاف ويمنعه من التحول إلى اللون الأبيض.

الطريقة الثانية هِيْ تحضير محَلْول لمنع الشيخوخة.

املأ كوبًا بقشر البطاطس المتبقي من طهِيْ البطاطس.

صب محتويات الكوب فِيْ إبريق الشاي. أضف كوبين من الماء ثم ضعه على الموقد واشعل اللهب تحته.

انتظر 5 دقائق بعد الغليان. قلب هذا الخليط ببطء ثم أزل الغلاية من الغاز. انتظر بضع دقائق حتى يبرد السائل.

بعد ذلك، يُسكب هذا المزيج فِيْ وعاء، ويُرفع القشر عن البطاطس وتخلص منه. السائل الناتج هُو ما يجب أن تستخدميه على شعرك.

كيف يتم استخدام هذا السائل