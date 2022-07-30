بحث بالأسماء نتائج توجيهِيْ فلسطين 2022 رَابِطْ-نتائج-توجيهِيْ-فلسطين-2022 || توجيهِيْ نتائج الثانوية العامة فِيْ فلسطين

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم السبت، عن نتائج دليل فلسطيني 2022، مَوعِد صدور نتائج الدليل الإرشادي للمرحَلْة الثانوية لعام 2022، وقال المتحدث باسم الوزارة صادق الخضر فِيْ بيان صحفِيْ. . ، أن “الوزارة” ستصدر نتائج إرشاد التعليم الثانوي لعام 2022 لتبديد سوء التفاهم والشائعات والسماح للطلاب وأهاليهم بالاستعداد لهذا اليوم.

نتائج التوجيه الفلسطيني 2022

من خلال إدخال رقم المقعد للحصول على الأجرة والنتائج على موقع الوزارة، أو عن طريق الاشتراك فِيْ خدمة الرسائل النصية المجانية المقدمة من “جوال” و “Ooredoo”، سيتم إعلان النتائج.

هذا العام، اجتاز أكثر من 87000 طالب و 48000 طالبة، بما فِيْ ذلك 39000 رجل و 48000 امرأة، فِيْ 729 فصلاً دراسيًا امتحان القبول فِيْ المدرسة الثانوية.

وبلغ عدد الطلاب الذين خضعوا للاختبارات فِيْ المجال العلمي 23.271 ألفًا و 65 و 173 ألفًا فِيْ المجال الأدبي و 4123 فِيْ المجال التجاري و 1418 فِيْ المجال القانوني.

دحضت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صباح اليوم السبت، قائمة أكبر عشر شخصيات علمية وأدبية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحثت وسائل الإعلام والناشطين على التحقيق. وبحسب حديثه، قال مدير عام التقييم والقياس بوزارة التربية والتعليم الدكتور محمد عوض “سأقدم استقالتي على الفور إذا تأكدت من تسريب أي علامة تجارية قبل الإعلان الرسمي”.

النتائج توجيهِيْ 2022 فلسطين

صرح محمد عوض مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم فِيْ المؤتمر الصحفِيْ بالنتائج أن إجمالي عدد المتقدمين فِيْ جميع الفروع بلغ (85302) طالب وطالبة، وإجمالي عدد الناجحين. بلغ عدد الطلاب 58107 طالباً وبنسبة (68.12 بالمائة) موزعين على كل فرع.

ولفت عواد إلى اهتمام الوزارة بتوفِيْر وتوحيد العوامل التعليمية وفق إمكانياتهم القصوى ولكل الطلاب مع مراعاة الخصوصية الدينية والصحية حيث توفر التسهِيْلات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة وتنظم الامتحانات للسجناء داخل سجون الاحتلال. وفتح غرف الامتحانات للطلاب المرضى فِيْ المستشفِيْات حسب إجراءات الامتحان.

وتابع “اتخذت الوزارة هذا العام عددا من القرارات اللازمة للحفاظ على مكانة ومصداقية ومصداقية الامتحان، مثل تلك المتعلقة بطبيعة الأسئلة وغيرها، بما يحفظ مبدأ العدالة. وتكافؤ الفرص، مع مراعاة الفروق الفردية وقدرات الطلاب المختلفة، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية الأخرى ”. كان الهدف هُو الحفاظ على نزاهة الامتحان.

رَابِطْ لنتائج التوجيه الفلسطيني 2022

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتابة، الاثنين 25 يوليو 2022، الإعلان الرسمي عن نتائج شهادة الثانوية العامة يوم السبت 30 يوليو 2022، بعد أن استكَمْلت وزارة التربية والتعليم جميع إجراءات التصحيح والتدقيق.

التوجيه الفلسطيني 2022

قال صادق الخضور المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات المختصة بإعداد الموقع الرسمي للوزارة حتى يتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم والاستعلام عن طريق الرسائل النصية القصيرة على الهُواتف المحمولة والهُواتف المحمولة. فِيْ السنوات السابقة.

موقع نتائج التوجيهِيْ 2022 فلسطين

قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. الحكومة PS.

أو أدخل عنوان URL المباشر للنتائج psg. ملاحظة. للمدرسة الثانوية.

للمدرسة الثانوية. تحديد نتيجة الثانوية العامة التوجيهِيْ.

حدد القسم الذي انضممت إليه.

سجل المعلومات التالية “الاسم / رقم المقعد يتكون من 6 إلى 8 أرقام”.

للكشف عن تفاصيل النتائج، انقر فوق الرمز المسمى عرض النتائج.

موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن طرح الأسئلة عبر الرسائل النصية القصيرة من خلال الشبكات العاملة فِيْ فلسطين، شبكة الاتصالات الفلسطينية، وذكرت الوزارة أن هذه الخدمة ستكون متاحة للطلاب مجانًا كطريقة للحصول على نتائج الاختبار.