بحث عن العالم الجزري واعماله فى مجال التصميم الهندسي ، يشهد التاريخ العديد من النهضات والشخصيات الذي لها دور كبير في التصميم الهندسي والأعمال الزخرفية وقد حظي التاريخ بالتعرف على العلوم والمعارف من خلال الشخصيات الذي عرفت بالفلاسفة والمفكرين والمخترعين فكانت علومهم هي ذكراهم في كافة الأزمان ويشهد التاريخ العربي الإسلامي عددا من العلماء والمفكرين الذين عرفوا بإنجازاتهم العلمية والفكرية وكان من هؤلاء العلماء العالم الجزري.

بحث عن العالم الجزري واعماله فى مجال التصميم الهندسي

العالم الجزري المعروف بابو العز بن إسماعيل الرازي الملقب بالجزري هو من العلماء المهندسين والميكانيكيين وقد تطرق إلى الاختراع على مدار التاريخ ولد العالم الجزري في جزيرة ابن عمر المعروفة بشمال سوريا بالتحديد بالقرب من نهر دجله عرف الجزر في كتابه الشهير الذي ألفه بنفسه وهو كتاب الجمع بين العمل والعلم النافع في صناعة الحيل.

كتاب العالم الجزري

وعبر الجزر في كتابه عن الأجهزة الميكانيكية المبتكرة وقد انتشر كتابه بشكل واسع في المتاحف العربية والعالمية ومن تلك المتاحف متحف إسطنبول وكذلك متحف اللوفر الواقع في فرنسا ومكتبه جامعة أكسفورد وتم ترجمه كتاب الجمع بين العمل والعلم إلى عده لغات منها اللغة الإنجليزية والألمانية.

أعمال الجزري فى مجال التصميم الهندسي

عرف الجزري بعلمه واختراعه في العلوم وكان مثال رائع للنهضة العلمية والفكرية على مستوى العالم حتى أن علماء الغرب اعترفوا به في تصاميمه الذي انتقلت إلى الغرب مثل اختراعه لآلة التروس القضائية الذي لم يعرفها الغرب بعد قرنين ونصف فقد اخترع الجزري آلات رفع المياه ومن تلك الاختراعات التي برع فيها العالم الإسلامي الجزري:

ابتكر الجزري إله رفع المياه وصمم عليها آلة التنبيه وتميزت حالته بالرفع القوي وعلى أساسها تم تأسيس الطاقة الكامنة في رفع المياه.

صمم الجزري مضخة الزنجار وتعتبر المضخة من آلات السقوط.

اخترع العالم الجزري آلات ذاتية للتحكم في الحركة.

عرف الجزري باختراعي للآلات الهيدروليكية.

وصمم الساعات المائية والساعات التي تعمل على فتائل القناديل وعمل في الآلات الموسيقية وآلات القياس.

إنجازات الجزري في صناعة الروبوت

لقد ابتكر العالم المسلم الجزري صناعة الروبوت الذي كان يفتقر العلم والعلماء إلى هذه الصناعة وصناعة الروبوت تحدثت عنها الدول الأوروبية وعرفت هذه الصناعة عن العرب والمسلمين وعرف على العالم الجزري أنه أول من ابتكر الروبوت واخترع آلة تساعد العبد في الوضوء فصمم العالم الجزري روبوتا على شكل فتى يحمل في يديه الماء وفي يديه الثانية منشفة وعلى رأسه طائرة وعند الآذان يصفر الطائر فيتحرك الروبوت نحو الحاكم ويصب الماء في الإبريق وبعد أن ينتهي من الوضوء يقدم له المنشفة.

للعالم الشهير الجزري اختراعاته فضائل على العالم العربي والإسلامي بشكل كامل وبهذا قد عرفنا العالم الرازي وأبرز المعلومات عن اختراعاته الذي أفادت العالم بأكمله، وكان الرازي هو المخترع الأول لجهاز الروبوت الآلي.