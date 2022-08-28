بحث كامل عن شركة المراعي، بدأت مؤسسة المراعي عملها بنحو 350 راس من الابقار فقط بعد أن انشاها أليستر وبادي ماكجوك الايرلنديون الأصل والأمير سلطان ابن سعود الذي كان في منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ومن ثم كبرت مؤسسة المراعي بشكل ظاهر وكبير في آخر 30 عام، حيث وصل مجموع الأبقار في شركة المراعي لأكثر من مائتان ألف بقرة في الكرة الأرضية.

بحث كامل عن شركة المراعي

بدأت شركة المراعي لمنتجات الألبان في البداية بحوالي 350 بقرة بحسب ما صرح به الملاك الأيرلنديون. الألبان في جميع أنحاء العالم.

عناصر بحث كامل عن شركة المراعي

مقدمة بحث كامل عن شركة المراعي. شركة المراعي من التأسيس حتى التوسع. منتجات المراعي. منافسو المراعي. دور المراعي في خدمة المجتمع. الشهادات والجوائز التي حصلت عليها المراعي. اختتام بحث كامل عن شركة المراعي.

مقدمة للبحث الكامل عن شركة المراعي

تعتبر شركة المراعي من الشركات المعروفة في مجال العصائر والمنتجات الغذائية وخاصة الألبان. اكتسبت شهرة بعد التوسعات في العديد من البلدان وظهور اسمها بين الشركات المنافسة بسبب الجودة التي توفرها المراعي في منتجاتها وأسعارها المعقولة، وهذا ما ميزها بين الشركات. منافستها.

شركة المراعي من التأسيس حتى التوسع

تأسست شركة المراعي لمنتجات الألبان عام 1977، أسسها مزارعان أيرلنديان هما أليستير وبادي ماكجوكيان، وأمير سعودي يدعى سلطان بن محمد. كان المقر الرئيسي للشركة ولا يزال في الرياض بالمملكة العربية السعودية برئاسة الشريك الأيرلندي الأمير سلطان بن محمد بن سعود حتى الآن.

بدأت شركة المراعي إنتاج الألبان بحوالي 350 بقرة. كانت في البداية تنتج الحليب وتوزعه فقط حتى توسعت شيئًا فشيئًا لتصبح حوالي مائتي ألف بقرة تنتج منها الحليب وتوزعها على المنشآت التي أنشأها الأمير سلطان بن محمد في المملكة العربية السعودية والعديد من دول الخليج.

توصلت المراعي في توسعها إلى استبدال خمسة مصانع صغيرة كانت قد أنشأتها في المملكة العربية السعودية إلى مصنع معالجة مركزي كامل في إنتاج الألبان، واستبدلت أيضًا مزارعها العشر الصغيرة بأربع مزارع أخرى كبيرة في منطقة الخرج. المملكة العربية السعودية ودولة الأردن.

بعد أن أنتجت المراعي الألبان فقط، توسعت أنشطتها لإنتاج الأغذية والعصائر ولديها العديد من مزارع الدواجن في المملكة العربية السعودية.

يعد الابتكار والجودة من أهم سمات المراعي في منتجاتها، وفقًا لجورج شورديت، الرئيس التنفيذي للشركة “الابتكار عنصر أساسي في استراتيجية المراعي لتعزيز ثقة المستهلك بعلامتها التجارية من خلال توفير أطعمة ومشروبات عالية الجودة”.

تهتم شركة المراعي بالدقة في منتجاتها وخاصة منتجات الألبان حيث تهتم بمزارع المواشي وفق معايير الجودة حيث تهتم بالرعاية البيطرية للأبقار وتجهيز وتنظيف حظائرها بشكل دوري وعلى أعلى مستوى والدواجن تخضع المزارع أيضًا لنفس الاهتمام والرعاية.

استحواذ المراعي على السوق

في عام 2009، استحوذت المراعي على الشركة المصرية الدولية للمشروعات الصناعية الزراعية المعروفة باسم بيتي، واستحوذت المراعي على شركة حائل للتنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية، وبالتالي استحوذت على سوق الدواجن.

كما استحوذت المراعي على 75٪ من شركة ألبان طيبة الأردنية، وبذلك استحوذت على ثلاثة أرباع سوق الألبان في الأردن. في عام 2014، سيطرت المراعي على سوق الألبان بالكامل في الخليج العربي بنسبة 44٪، وفي عام 2022 استحوذت المراعي على العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية.

توسعت شركة المراعي حتى أصبح لديها مزارعها الخاصة مثل مزارع أعلاف الدواجن في الأرجنتين وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ومزارع الألبان في المملكة العربية السعودية والأرجنتين، ومنشآت التصنيع في المملكة العربية السعودية ومصر والأردن، ومستودعات للبيع في جميع دول الخليج، لذلك أصبحت المراعي أكبر شركة للأغذية والدواجن ومنتجات الألبان في الشرق الأوسط.

منتجات شركة المراعي

في البداية اقتصرت منتجات المراعي على الألبان، ثم بعد التوسع بدأت في زيادة منتجاتها إلى جانب الألبان، ومن هذه المنتجات ما يلي

1- العصائر

أطلقت المراعي منتجات العصير مع معظم الفواكه في السوق في عام 1999، والتي نالت إعجاب العديد من المستهلكين بسبب سمعتها الجيدة في منتجات الألبان.

2- دواجن

بدأت المراعي في تقديم منتجات الدواجن التي قامت بتربيتها في مزارعها الخاصة في منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية في عام 2009. وسميت علامتها التجارية للدواجن (اليوم). أهم ما يميز منتجات الدواجن أنها معبأة بشكل جيد.

3- المنتجات الغذائية

كما توسعت المراعي في منتجات المخابز. في عام 2007، استحوذت على شركة المخابز الغربية وتأسيسها للشركة الحديثة للصناعات الغذائية التي تزود المستهلكين بمختلف أنواع المعجنات الجاهزة.

4- أغذية الأطفال

في عام 2010، دخلت المراعي في شراكة مع Med Johnson لبدء إطلاق منتجات أغذية الأطفال. بعد أربع سنوات، حصلت المراعي على حقوق الملكية الكاملة لإطلاق العلامتين التجاريتين Nuralac و Neuraldec Plus، بالإضافة إلى منتجات الألبان في بداية تأسيسها، والتي تم إنتاج الأجبان الطبيعية والمعالجة منها، وكذلك السمن والزبدة. .

منافسي شركة المراعي

بعد التقدم والتطور الكبير الذي حققته شركة المراعي في جميع منتجاتها، كان من الطبيعي أن يكون لها منافسون، وهم

شركة الربيع السعودية للأغذية وهي حالياً الشركة الأولى بين الشركات المنافسة بنسبة 83٪.

تمتلك شركة وفرة للصناعة والتنمية حالياً 71٪ من السوق

نادك، الشركة الوطنية للتنمية الزراعية، متواجدة حاليا في السوق بنسبة 64٪

شركة حلواني اخوان بنسبة 64٪

دور المراعي في خدمة المجتمع

لم تقتصر المراعي على دورها تجاه المجتمع من خلال تقديم أفضل منتجاتها، بل ساهمت أيضًا في العديد من الأنشطة الاجتماعية سواء تجاه المستهلكين أو موظفي الشركة. تتكون أنشطة المراعي في المجتمع من أربعة مجالات

1- دورها تجاه البيئة

سعت المراعي إلى تحقيق التوازن بين أرباحها والحفاظ على البيئة المحيطة من خلال تقليل الآثار الجانبية في منتجاتها لأنها تطبق معايير ISO 14001 – 2004 في الجودة.

2- الجمعيات الخيرية

شاركت المراعي في حوالي 75 جمعية خيرية مدعومة بالدعم المالي وترعى العديد من أنشطتها مثل

مهرجانات ثقافية.

المساهمة الغذائية للعديد من الأسر في المملكة العربية السعودية.

توزيع البطانيات على الفقراء في الشتاء.

استخدام التقنيات الحديثة في استخدام المياه.

3- العلم

تدعم المراعي الكثير من العلوم وتكافئ المبدعين بالعديد من الجوائز، بما في ذلك

جائزة المراعي للإبداع العلمي.

جائزة التميز الأكاديمي لدول مجلس التعاون الخليجي.

جائزة المراعي البيطرية.

الشهادات والجوائز التي حصلت عليها المراعي

حصلت شركة المراعي على شهادات وجوائز دولية تثبت كفاءتها وجودة منتجاتها مثل

الحصول على شهادة الأيزو 22000 والتي كانت أول مزرعة ألبان تحصل على هذه الشهادة التي تضمن جودتها. مرة أخرى، حصلت على شهادة ISO 9001-2000 في جميع أقسامها التشغيلية. حازت على جائزة التميز في الأعمال الغذائية لعام 2014 كأفضل شركة إنتاج في العالم العربي قدمتها شركة بيت الخبرة في مؤتمر مستقبل الأمن الغذائي.

اختتام بحث كامل عن شركة المراعي

كانت ولا تزال شركة المراعي رائدة في مجال الألبان والمنتجات الغذائية لما تتمتع به من ضمان الجودة في العديد من الأسواق، الأمر الذي جعل المنافسين يحاولون الوصول إلى ما حققته المراعي في سوق العمل.

علما ان مؤسسة المراعي في المملكة العربية السعودية فهي تهتم رعاية العفاليات الرياضية لإدراكها ضرورة الرياضة بالنسبة للشخص وللمجتمع، ولذلك فهي من الرعاة الرئيسين لرالي حائل ومسابقة الفروسية في جدة والرياض.