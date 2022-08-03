بحث متواصل عن مفقود نجران

تتواصل أعمال البحث عن الطفل رائد الجرعة البالغ من العمر 3 سنوات، والذي فُقد ليل الاثنين نتيجة هطول أمطار غزيرة في وادي نجران.

وطالب مواطنون بعدم نشر الشائعات حول حالة الطفل، لأن الجميع يتوقع الله فيه، وحتى الآن يتواصل التحقيق، بحسب الأشخاص المعنيين مباشرة بالقضية، بين المواطنين والجهات المختصة.

عنوان أمير نجران

أمر الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران المديرية العامة للدفاع المدني بنجران وكافة الجهات المعنية بالمنطقة بتكثيف جهود البحث عن الفتى.

واشار الى الجهة المختصة في امارة المنطقة بالتنسيق والرقابة الميدانية مع كافة الجهات المعنية ورفع نتائج البحث الذي تقوم به فرق الانقاذ المائية والغواصين في الدفاع المدني ومشاركة فرق البحث التطوعي والتي تستمر حتى الآن لتصل إلى الطفل.

تحذيرات مدنية

وشدد أمير نجران على ضرورة الالتزام بتعليمات وتحذيرات الدفاع المدني بخصوص حالة الأمطار في المنطقة حفاظا على سلامة الجميع.

توقعات اليوم

وفي سياق متصل توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار احتمال حدوث هبوب عواصف رعدية متوسطة إلى قوية تسبب تدفق الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والغبار وأمطار البرد. مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان، مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد نفوذها إلى الأجزاء الساحلية من منطقتي القصيم وحائل.

كما أشارت إلى وجود فرصة لتشكيل سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار فوق مدينة الرياض والمنطقة الشرقية والجنوبية من الحدود الشمالية.