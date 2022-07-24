بحر يفصل بين دولتي تركيا واليونان ، في ظل الدراسة الطبيعية والجغرافيا للبحار والدول حول العالم ، وخاصة ممن يدرسون العلوم الأدبية والجغرافية ، التسائل حول التعرف على اسم البحر الفاصل ما بين أحدى الدول في الشرق الأوسط وهو البحر الفاصل بين دولة تركيا ودولة اليونان من الجهة الاخرى ، حيث أنه لدى كل من تركيا واليونان حدود بحرية مشتركة، والتي كانت بلا شك سببًا للنزاعات بين البلدين لسنوات طويلة جدًا ، تابعوا معنا .

بحر يفصل بين تركيا واليونان

البحر الذي يفصل بين تركيا واليونان هو بحر إيجه، وهو البحر الذي يرتبط ببحر مرمرة والبحر الأسود عبر مضيق الدردنيل والبوسفور، وينقسم إلى مجموعات من الجزر. اكتسبت أهمية تاريخية، خاصة مع وجود الإمبراطوريتين اليونانية الرومانية والعثمانية.

لماذا يسمى بحر ايجه بهذا الاسم

هناك عدد من التفسيرات حول سبب تسمية بحر إيجه بهذا الاسم، على سبيل المثال، تعتقد بعض المصادر اليونانية أن السبب في ذلك يرجع إلى ملك أثينا “إيجاس”، بينما تعتقد مصادر أخرى أنه مأخوذ من كلمة يونانية تعني موجات، وربما تعود إلى اسم المدينة (Aegae)، ومن الجدير بالذكر أن بحر إيجه، قبل أن يطلق عليه هذا الاسم، كان يعرف باسم “الأرخبيل” في العصور القديمة، وهذا كان البحر طريقًا تجاريًا رئيسيًا للحضارات القديمة في اليونان وروما وبلاد فارس وكريت.

ما هي جزر بحر ايجه

في بحر إيجه، هناك ما يقرب من 1400 جزيرة موزعة على تسع مجموعات رئيسية – حوالي 1415 جزيرة – ومعظم هذه الجزر تخضع لسلطة دولة اليونان، بينما تقع الباقي داخل حدود دولة تركيا، و وتتميز هذه الجزر باحتوائها على موارد طبيعية وزراعية، بالإضافة إلى الوديان والسهول الخصبة، وأهميتها السياحية التي تجذب السياح، ومن أشهر جزر بحر إيجة

إمبروس.

تينيدوس.

جزر غرب بحر إيجة.

سبوراد.

جزر سارونيك.

رودس.

كريت.

منطقة بحر ايجه

تبلغ مساحة بحر إيجة حوالي 214000 كيلومتر مربع، وهو رابع أكبر بحر هامشي في البحر الأبيض المتوسط ​​من بين 12 بحار هامشية موجودة فيه. وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي مساحة البحر الأبيض المتوسط ​​2.5 مليون كيلومتر مربع.

معلومات عن بحر ايجه

يعتبر بحر إيجه، الذي يفصل بين تركيا واليونان، أحد أذرع البحر الأبيض المتوسط ​​، ويرتبط عبر مضيق الدردنيل وبحر مرمرة ومضيق البوسفور بالبحر الأسود. معلومات مهمة عن بحر إيجه

أقصى عمق لبحر إيجه هو 11624 قدم يقع شرق جزيرة كريت.

كانت بعض اللغات السلافية الجنوبية تسمى بحر إيجه في العصور القديمة “البحر الأبيض”.

قناديل البحر وأسماك العقرب والتماسيح أخطر من أسماك القرش في هذا البحر.

نزاع بحر إيجة

هناك خلاف تاريخي بين دولتي تركيا واليونان حول بعض القضايا المتعلقة بالسيادة على بحر إيجه، حيث يتمتع البلدان بحدود بحرية مشتركة، وهذه الخلافات كادت تؤدي إلى حرب وتدخل عسكري رغم وجود معاهدات أكثرها من أهمها معاهدة لوزان. تكمن أسباب الخلاف حول سيادة البلدين على بحر إيجة في النقاط التالية

الخلافات حول ترسيم حدود المياه الإقليمية والمجال الجوي.

وجزر بحر إيجه منزوعة السلاح حيث تتهم تركيا اليونان بإعادة تسليح بعض الجزر الشرقية.

مفهوم “المناطق الرمادية” الذي أدخلته تركيا، والذي يتعلق بالسيادة غير المحددة على بعض الجزر، مثل إيميا.

التوترات لا تزال قائمة، على الرغم من أنها انخفضت نتيجة الجهود الدبلوماسية.

اين تقع اليونان من تركيا

يحد دولة اليونان من الشرق دولة تركيا وبحر إيجه، وتقع اليونان تحديدًا في جنوب شرق قارة أوروبا، وهذا ما يفسر مشاركة تركيا واليونان في بحر إيجه. بعد الاستقلال، بدأت النزاعات الحدودية في الظهور، مثل النزاع على جزيرة قبرص وجزر بحر إيجة وما إلى ذلك.

و في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على بحر يفصل بين دولتي تركيا واليونان ، و اين تقع اليونان من تركيا ، و معلومات عن بحر ايجه ، و ما هي جزر بحر ايجه ، و نزاع بحر إيجة بين اليونان وتركيا .