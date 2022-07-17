بخصم نصف الثمن عروض لولو السَعُودِيْة ١٧ يوليو ولمدة أسبوع Lulu offers

نقدم لكَمْ اليوم خصم يصل إلى نصف السعر، أقوى وأحدث عروض اللولو السَعُودِيْة، ابتداءً من 17 يوليو، الموافق 18 من ذي الحجة، ولمدة أسبوع. إنها التفاصيل …

عروض لولو السَعُودِيْة فِيْ جميع فروع لولو هايبر ماركت

يوجد فِيْ فروع لولو هايبر ماركت فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة العديد من الخصومات الحصرية على أسعار المنتجات الغذائية المختلفة، منها خصم خاص على أسعار لحم الإبل المحَلْي الطازج بالعظم، بالإضافة إلى خصومات أخرى على أسعار أسماك بارموندي. للكيلو، وعروض أخرى تشمل أسعار الجمبري المزروع للكيلو، وعروض أخرى للتخفِيْضات على أسعار كعكة اللوتس الصغيرة، ومكعبات اللحم المفروم الهندي، كَمْا يوجد خصومات أخرى على أسعار اللحم المفروم ومكعبات اللحم البقري وتحميل آخر منها على سعر ماكرون جوز الهند للكيلو، وعروض أخرى على أسعار دجاج مندي عرب، وعروض أخرى على سعر لينزا للكيلو.

تنزيلات أخرى على المواد الغذائية والأجهزة المنزلية

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خصومات اليوم وكل يوم من هايبر ماركت لولو

نستمر معكَمْ فِيْ تقديم باقي عروض لولو هايبر ماركت فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة والتي تشمل خصم خاص على سعر دراجة التمرين للتأمين الطبي، وتنزيل آخر لها على سعر حقيبة مطبخ قابلة للإزالة بأحرف مختلفة، وخصومات أخرى على الباقي وجميع أنواع المعدات الرياضية المنزلية والخارجية، وخصومات أخرى.