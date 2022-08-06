بخطة كبح التضخم.. جو بايدن يأمل استعادة شعبيته

سيبدأ الكونجرس الأمريكي مناقشة نسخة منقحة من الخطة الكبرى للرئيس جو بايدن بشأن الاستثمار فِيْ الصحة والمناخ يوم السبت.

370 مليار دولار

ويبدو أن انتصار خطة جو بايدن للإصلاحات الاجتماعية وغيرها من الإصلاحات المناخية أصبح فِيْ متناول اليد بعد 18 شهرًا من المفاوضات.

ووصف بايدن، الذي وعد بإصلاحات كبيرة عَنّْد دخوله البيت الأبيض، مشروع القانون بأنه “يغير قواعد اللعبة بالنسبة للأسر العاملة”.

يتضمن التشريع، المعروف رسميًا باسم “قانون خفض التضخم”، 370 مليار دولار لأهداف مناخية طموحة و 64 مليار دولار للرعاية الصحية.

وهذا يجعلها أكبر استثمار حتى الآن فِيْ الطاقة النظيفة من قبل الولايات المتحدة، والتي وصفها بايدن بأنها “تاريخية”.

وعلى الرغم من الحرائق السنوية والفِيْضانات المميتة فِيْ أجزاء من البلاد، فإن أزمة المناخ لا تحتل مكانة عالية فِيْ قائمة الأسرة المتوسطة، متخلفة عَنّْ قضايا مثل التضخم أو البطالة.

قام الديمقراطيون بتحسين التشريعات المقترحة بإعفاءات ضريبية لمنتجي ومستهلكي طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية، وسيتم تخصيص التمويل لحماية الغابات خلال مواسم الحرائق الشديدة التي ضربت غرب الولايات المتحدة فِيْ السنوات الأخيرة، وهِيْ ظاهرة مرتبطة مباشرة بـ تغير المناخ.

أسعار الأدوية

يعالج مشروع القانون أيضًا الأسعار الباهظة للأدوية مثل الأنسولين، فِيْ محاولة للتخفِيْف جزئيًا من عدم المساواة الهائل فِيْ الوصول إلَّى الرعاية الصحية فِيْ الولايات المتحدة.

وقال الزعيم الديمقراطي فِيْ مجلس الشيوخ تشاك شومر “معاناة الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع ثمن الأدوية التي يحتمل أن تنقذ حياتهم ستنخفض بشكل كبير”.

أحد الإصلاحات الرئيسية فِيْ مشروع القانون، على سبيل المثال، من شأنه أن يجبر شركات الأدوية على تقديم حسومات على بعض الأدوية إذا كانت الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع من التضخم. قد تصل تكلفة بعض الأدوية فِيْ الولايات المتحدة إلَّى عشرة أضعافها فِيْ الدول الغنية الأخرى.

ويهدف مشروع القانون أيضًا إلَّى تقليل العجز الفِيْدرالي من خلال ضريبة شركات بحد أدنى 15 فِيْ المائة على جميع الشركات التي تزيد أرباحها عَنّْ مليار دولار.

التضخم

يحظى التمويل بشعبية لدى الأمريكيين، وفقًا لعدد من استطلاعات الرأي، لكن تمت إدانته بشدة من قبل الجمهُوريين الذين يقولون إن بايدن سيؤدي إلَّى تضخم قياسي.

وقال السناتور الجمهُوري جون ثون يوم الجمعة “سنفعل كل ما فِيْ وسعَنّْا لمنع تمرير مشروع القانون.” لكن أدوات الجمهُوريين لعرقلة مشروع القانون محدودة، حيث يمكن للديمقراطيين تمريره دون أي أصوات إضافِيْة.

ومع ذلك، يمكن للجمهُوريين محاولة إبطاء العملية التشريعية من خلال إدخال تعديلات أثناء المناقشة.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون مطلع الأسبوع المقبل. بعد ذلك، سيذهب إلَّى مجلس النواب للتصويت هناك، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة.

يحث بايدن الكونجرس على تمرير القانون دون أي تأخير، خاصة أنه يبحث عَنّْ نصر سياسي قبل أقل من 100 يوم من انتخابات التجديد النصفِيْ المقرر إجراؤها فِيْ نوفمبر.

أظهر استطلاع رأي جديد أجرته مؤسسة جالوب أن تصنيف تأييد الرئيس بايدن قد انخفض إلَّى مستوى منخفض جديد منذ أن أجرت شركة Analytics and Consulting أول استطلاعات للموافقة فِيْ يناير 2022، وسط قلق متزايد بين مسؤولي الإدارة وأعضاء حزبه الديمقراطي، قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفِيْ المقرر إجراؤها فِيْ نوفمبر. .