بدءاً من اليوم.. أجواء حارة جدًا على معظم أنحاء المملكة

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحسيني أن تشهد معظم محافظات ومناطق المملكة موجة حارة تبدأ الثلاثاء.

الطقس الحار

Al-Hussaini dijo en un tuit en su cuenta de Twitter “Según los observatorios, se espera hoy, martes, hasta el miércoles por la mañana, que la atmósfera varíe de caliente a muy caliente en la mayor parte del Reino y el Golfo durante اليوم”. ومعتدلة في الصباح.

وتوقع أيضا هطول أمطار متفاوتة في أجزاء من نجران وعسير وجازان وعمان واليمن وجنوب الشرقية والرياض ورياح ترابية متوسطة إلى شبه قوية في أجزاء من المملكة.

موجة الحر ستبلغ ذروتها يوم السبت

وكان الحسيني قد قال في وقت سابق إن هناك توقعات بأن تشهد مناطق المملكة موجة حر خفيفة اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستستمر في الارتفاع لمدة أسبوع، وستكون ذروتها يوم السبت 24 ذو القعدة. – حجة.

وأضاف “هذه الموجة ضرورية حتى تنضج التمر وهي طبيعية. نحن في جمرة الحرارة، وتعتبر طبيعية في هذا الوقت من العام”.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار الطقس الحار للغاية في أجزاء من المناطق الشرقية والرياض، وأن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع عواصف رعدية وسحب ممطرة فوق نجران وجازان وعسير. وقد يمتد إلى الباحة والشرق (الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر) مصحوباً بنشاط في الرياح السطحية وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية.

ولا يُستثنى من ذلك ظهور العوالق الترابية في أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وتنشط الرياح المغبرة والرياح السطحية الترابية على طول الساحل من الليث إلى جيزان.