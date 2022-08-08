بدءًا من الخميس.. توقعات بانخفاض الحرارة على معظم المناطق

توقع المحلل بالمركز الوطني للأرصاد الجوية عقيل العقيل انخفاضا في درجات الحرارة اعتبارا من الخميس المقبل في معظم مناطق المملكة، مشيرا إلى أن موجة الحر ستستمر في القطاع الشرقي خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيديو | محلل المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل ابتداء من الخميس المقبل تنخفض درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة # النشرة التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/beFF1UMEwN

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 7 أغسطس 2022

وقال عقيل العقيل لقناة الإخبارية “الطقس حار جدا في منطقتي وسط وشرق المملكة، ونتوقع أن تصل درجات الحرارة يوم الاثنين إلى 49 درجة في حفر الباطن والنعيرية، وأن تصل إلى 48 درجة. درجات. درجة مئوية على الساحل الشرقي.

حرارة ثابتة في بعض المناطق

وأضاف العقيل “ستستمر موجة الحر في التأثير على القطاع الشرقي ومنطقة القصيم ومنطقة الرياض، وهناك تكوينات غيوم في القطاع الغربي في عسير وجازان ومكة المكرمة”.

وأضاف أنه ابتداء من الخميس المقبل، ستنخفض درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة، ولن يستبعد هطول الأمطار في الرياض والمنطقة الغربية.