بدءَ تنفيذ أعمال صيانة واستبدال فواصل التمدد على جسر وادي لبن

أعلنت وزارة النقل واللوجستيات، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، بدء أعمال الصيانة وإحلال فواصل التوسعة على جسر وادي لبن على طريق الرياض / الطائف غرب تقاطعها مع الدائري الغربي بالاتجاهين. .

وستقوم الوزارة بأعمال الصيانة على جسر وادي لبن على مرحلتين. تشمل المرحلة الأولى إغلاق المسارين الثالث والرابع على الجانب الأيمن من الطريق، فيما سيتم تحويل حركة المرور إلى المسار الأول والثاني، بينما تبدأ المرحلة الثانية فور الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي سيتم خلالها أغلق الممر الأول والثاني في كلا الاتجاهين معًا وقم بتحويل حركة المرور إلى المسارين الثالث والرابع.

صيانة واستبدال الفواصل.

وأوضحت الوزارة أن مشروع تنفيذ الاستبدال والصيانة المشترك للتوسعة على جسر وادي لبن سينتهي في 15 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م.

تعتزم وزارة النقل واللوجستيات من خلال تنفيذ أعمال الصيانة على جسر وادي لبن تحسين جودة الطريق وتحسين الخدمات المقدمة لشاغليه ورفع مستويات الأمان فيه وتقليل الازدحام المروري، وذلك لتحقيق أهداف قطاع الطرق في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وهو محور رئيسي ومهم في برامج رؤية المملكة 2030، حيث تهدف الإستراتيجية إلى الارتقاء بالمملكة إلى المركز السادس على مستوى العالم في مؤشر جودة الطرق لعام 2030، و مواصلة ريادتها على مستوى العالم في الربط البيني لشبكاتها وتقليل معدل الوفيات من الحوادث.