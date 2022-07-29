بدء أعمال تغيير كسوة الكعبة المشرفة 12 منتصف الليل

أكد مراسل الإخبارية من مكة المكرمة أيمن الثبيتي، أن العمل على تغيير سقف الكعبة سيبدأ في الساعة 12 منتصف الليل.

فيديو | مراسل #الإخبارية من مكة أيمن الثبيتي الساعة 12 ظهرا سيبدأ العمل على تغيير سقف الكعبة المشرفة pic.twitter.com/uRqa9kTpuX

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 29 يوليو 2022

صيانة أسوار الكعبة

نفذت وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية برئاسة شؤون الحرمين الشريفين أعمال صيانة على جدران الكعبة المشرفة، و 54 حلقة تثبيت للثوب، وإعادة بناء، وفحص كامل لشازروان. الرخام المحيط بالكعبة.

سقف الكعبة المشرفة

تمت حياكة غطاء الكعبة المشرفة في مجمع الملك عبد العزيز لغطاء الكعبة المشرفة، وفق أعلى المعايير والمواصفات، وفقاً لحماس وقيادة المملكة في الكعبة بطريقة دافئة ومشرفة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، في وقت سابق، أن غطاء الكعبة نتاج عام كامل من العمل الدؤوب والاهتمام بأدق التفاصيل التي أدت إلى إعدادكم لهذه الدعوى.