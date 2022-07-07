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بدء إجازة عيد الأضحى في تداول السعودية اليوم

كتب newsaفي آخر تحديث

بدأت البورصة السعودية، اليوم الخميس، إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

مهرجان عيد الأضحى

وكانت تداول السعودية قد أعلنت عن بدء عطلة عيد الأضحى نهاية يوم الأربعاء 7 ذو الحجة 1444 هـ الموافق 6 يوليو 2022 م.

وقال في بيان سابق إن التعاملات تنتهي نهاية الأربعاء 6 يوليو 2022، وستستأنف بعد العطلة يوم الأربعاء 13 يوليو 2022.

وفي الوقت ذاته أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي والتي تبلغ 4 أيام وتبدأ من يوم الوقوف بعرفة يوم الجمعة المقبل. السابع. 8، 2022.