بدء إجراءات إخلاء وفصل الخدمات للعقارات المستهدفة بالإزالة في الكدوة بمكة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بدء مرحلة إخلاء العقارات المعرضة للهدم والإزالة من المنطقة الواقعة ضمن مخطط التطوير في “القدوة” بحي المسفلة بمنطقة المسفلة. مدينة. مكة المكرمة، بالتزامن مع لحظة انقطاع الكهرباء والمياه والخدمات المماثلة، خلال الأيام القليلة المقبلة. ستبدأ الجهات المنفذة في استئناف أعمال الهدم والإزالة في 15 محرم 1444 هـ (13 أغسطس 2022 م).

مقر استقبال الملاك

وأوضح أنه سيعلن في الفترة المقبلة عن مكان لاستقبال أصحاب العقارات، داعيا من يرغب في التشاور للتواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو في الرقم الموحد 920066600.

الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن موعد استئناف أعمال الهدم والإزالة في منطقة القدوة الواقعة بحي المسفلة بمدينة مكة المكرمة، بمساحة تقارب 686.056.08 متر مربع كأحد الأحياء الفقيرة النامية ضمن الإستراتيجية الشاملة التي تنفذها اللجنة الوزارية لمعالجة أوضاع العشوائيات بمكة المكرمة.