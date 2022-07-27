بدء إجراءات القبول في كلية الملك فهد الأمنية

بدأت كلية الملك فهد الأمنية إجراءات القبول المبدئي للمتقدمين لدورة تأهيل ضابط الكلية البالغ عددها 52.

إجراءات القبول المبدئية للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل ضباط الكلية الـ 52 بكلية الملك فهد الأمنية. pic.twitter.com/lyscjRUpq7

– كلية الملك فهد الأمنية (KSA_KFSC) 27 يوليو 2022

مرحلة استقبال الطالب

استقبلت كلية الملك فهد الأمنية الطلاب المتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل ضباط الكلية الـ 52 لحاملي درجة البكالوريوس بعد إعلان نتائجهم وترشحهم للقبول الأولي بالكلية.

وأكدت الكلية استعدادها لتطبيق معايير ومتطلبات القبول وفق القواعد والتعليمات المعلنة، مبينة أن إجراءات ومراحل القبول تبدأ باستقبال المتقدمين في صالة المدخل، والتحقق من هوياتهم، وتنتهي بمرحلتين من المقابلة الشخصية. والأشعة السينية.

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي لوكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في وقت سابق عن فتح باب قبول خريجي الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي الحالي للالتحاق بدرجة البكالوريوس في العلوم الأمنية رقم (66). ) في كلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات.

شروط القبول لكلية الملك فهد الأمنية

أن يكون المتقدم سعودي الأصل ومن أصل سعودي، ويستثنى من صفة الأصل من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وألا يكون محكوما عليه بعقوبة قانونية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

أن يكون لائقا طبيا وخاليا من الأمراض المعدية والعيوب الجسدية والعقلية.

– الطول متناسب مع الوزن طبقاً للمعايير الطبية ولا يقبل أي فحص طبي إلا بصدور اللجنة الطبية.

يجب أن يكون لديك شهادة الثانوية العامة (طبيعية، قانونية) أو نظام الدورة (طبيعي، بشري).

أن يكون خريج المدرسة الثانوية للعام الدراسي الحالي (يوم عادي)، ولا يتم قبول خريجي السنوات السابقة.

شهادات التعليم الثانوي الصادرة من خارج المملكة يجب أن تكون معتمدة من وزارة التربية والتعليم.

أن لا يقل المعدل التراكمي عن (80٪) في المؤهل الثانوي.

ألا يقل سن البكالوريوس في بداية العام الدراسي حسب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة.

أن يكون قد اجتاز اختبار القدرات العامة وحاصل على درجة لا تقل عن (70٪).

ألا يكون قد طُرد من مدرسة عسكرية أو معهد عسكري لأي سبب من الأسباب.

يجب ألا يكون المتقدم متزوجًا من أجنبي.

اجتياز الامتحان الطبي والمقابلة الشخصية والقدرات البدنية وكافة الاختبارات المقررة لتمييز المتقدمين.