بدء إزالة الحواجز الوقائية المحيطة بالكعبة المشرفة

بدأت رئاسة شؤون الحرمين بإزالة الحواجز الوقائية المحيطة بالكعبة المشرفة بعد صدور الموافقة الكريمة برفعها.

الموافقة السخية على رفع الحواجز

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس عن صدور الموافقة الكريمة لرفع الحواجز الوقائية حول الكعبة، بالتزامن مع بدء موسم العمرة.

وأكد السديس أن هذا القرار يجسد اهتمام كبار الحكماء بزوار المسجد الحرام وتسهيل شعائرهم وعباداتهم في جو روحي آمن ومهدئ، خاصة مع الحدة التي بدأ المسجد الحرام يشهدها بالتزامن مع ذلك. موسم العمرة. .

استقبال الحجاج

وأضاف أن الرئاسة تعمل مع كافة القطاعات التي تعمل في المسجد الحرام لاستقبال الحجاج وتزويدهم بكافة الخدمات وفق التطلعات الكريمة للقيادة الرشيدة.