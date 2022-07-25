بدء إزالة فندق الخزامى أحد أقدم فنادق الرياض

بدأت شركة الخزامى للإدارة بالتقاعد من فندق الخزامى، أحد أقدم فنادق الرياض، والذي افتتح أبوابه لأول مرة في عام 1978.

تبدأ في القضاء #lavender_hotel من أقدم الفنادق في العاصمة. #المملكة العربية السعودية #مدينة الرياض الذي يرتبط بذاكرة المدينة وبدايات نهضتها العمرانية. pic.twitter.com/g6XXBALZh0

– السعودية (Arabiya_KSA) 25 يوليو 2022

حي الفيصلية

وبحسب العربية، فإن عملية التخليص هي جزء من مشروع تطوير حي الفيصلية في الرياض، والذي يواكب التطورات الواعدة التي حققتها القيادة الرشيدة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

مجمعات التسوق الحديثة

يتضمن المشروع إنشاء مجمعات تجارية حديثة ومناطق خضراء مفتوحة مع مرافق حيوية متكاملة.