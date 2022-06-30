بدء إيداع الضمان الاجتماعي القديم والمطور

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس 30 يونيو، إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي القديم والمطور.
تم تقديم وديعة الدعم يوم الخميس، بدلاً من يوم الجمعة، الموافق عطلة نهاية الأسبوع، ويأتي ذلك بعد توحيد الصرف في النظام القديم ونظام الضمان الاجتماعي الذي تم تطويره في الأول من الشهر الميلادي.
شروط الضمان الاجتماعي للمطورين
يذكر أن من شروط الضمان الاجتماعي المتطور ما يلي
- أن تكون مواطناً سعودياً مقيم إقامة دائمة في المملكة باستثناء (غير السعودية متزوجة من سعودي، وأرملة غير سعودية، ومطلقة ولديها أطفال سعوديون، وأولاد الأرملة، وأبناء المطلق السعودي. زوج غير سعودي وذوي إعاقة وأيتام وأرامل مع أيتام لديهم بطاقات نقل).
- ألا يقل الدخل المحسوب للعاملين لحسابهم الخاص أو للأسرة عن الحد الأدنى المحسوب للمعاش وهو 1100 ريال للمعيل و 550 ريالاً لكل فرد من أفراد الأسرة.
- الالتزام بمتطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة المؤهلين.
- ألا يكون مقيمًا في أي من المنازل أو المراكز السكنية التي ترعاها الدولة.
- ليس لديها أصول عالية القيمة.
- إذا كان المعيل لديه أكثر من عائلة واحدة، تعتبر كل أسرة مستقلة ويحق لها الحصول على معاش منفصل.
- لا يؤثر على حق الأسرة في المعاش لأن أحد أفرادها يقيم لأغراض الدراسة خارج المدينة التي تقع فيها الأسرة.