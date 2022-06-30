بدء إيداع الضمان الاجتماعي القديم والمطور

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس 30 يونيو، إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي القديم والمطور.

تم تقديم وديعة الدعم يوم الخميس، بدلاً من يوم الجمعة، الموافق عطلة نهاية الأسبوع، ويأتي ذلك بعد توحيد الصرف في النظام القديم ونظام الضمان الاجتماعي الذي تم تطويره في الأول من الشهر الميلادي.

شروط الضمان الاجتماعي للمطورين

يذكر أن من شروط الضمان الاجتماعي المتطور ما يلي