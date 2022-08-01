بدء إيداع الضمان الاجتماعي القديم والمطور

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين 1 آب، إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي القديم والمطور.

يأتي ذلك بعد توحيد التبادل في النظام القديم ونظام الضمان الاجتماعي الذي تم تطويره في الأول من الشهر الميلادي.

شروط الضمان الاجتماعي للمطورين

يذكر أن من شروط الضمان الاجتماعي ما يلي