بدء إيداع راتب يوليو | العرب اليوم الإلكترونية

بدأ اليوم الأربعاء، 27 تموز، إيداع راتب شهر تموز لموظفي القطاع الحكومي.

استرجاع بيانات الراتب

وفي سياق متصل، أكدت منصة اعتماد أنه يمكن لموظفي الجهات الحكومية استرجاع جميع بيانات الرواتب الواردة من الجهة الحكومية بالتفصيل.

وأوضحت منصة اعتماد أن ميزات الخدمة تشمل تفاصيل بيانات الوظيفة، وتفاصيل الاستحقاقات المالية للموظف، وتفاصيل إضافية عن الاستحقاقات المالية للموظف، والوصول إلى البيانات التاريخية.

خطوات التسجيل في منصة اعتماد

1- الدخول إلى منصة الاعتماد الإلكترونية

2- اضغط على أيقونة “مستخدم جديد”.

3- استيفاء جميع البيانات المطلوبة

4- تصل رسالة عبر موقع Blogger لتأكيد تسجيل الدخول

5- تنزيل المستندات المطلوبة

6- طباعة نموذج التفويض وإرساله إلى الغرفة التجارية للاعتماد

7- قم بتنزيل نسخة من التفويض عبر الموقع الإلكتروني لتفعيل الحساب.

خطوات الاستعلام عن الراتب

كما يمكن الاطلاع على البيانات الأساسية الخاصة بالرواتب والحقوق الاقتصادية من خلال منتج استشارات الراتب والحقوق على منصة اعتماد من خلال الخطوات التالية

1- اذهب إلى منصة التبني.

2- اضغط على تسجيل الدخول.

3- اختيار موافقة الأفراد.

4- الضغط على استعلام عن الراتب.

5- تقديم البيانات المطلوبة منك.

6- ستظهر لك البيانات الكاملة المتعلقة براتبك.