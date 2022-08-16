بدء استقبال اعتراض حساب المواطن الدفعة 57

أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء تلقي طلبات الاعتراض على المبالغ التي يحق لها الحصول على المساعدة للقطعة 57.

وذكر البرنامج أنه يمكن تقديم الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط https//ca.gov.sa

دفعة حساب المواطن 57

أودع برنامج حسابات المواطن 3.6 مليار ريال لدعم أغسطس للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين الذين استوفوا معايير الأهلية في الدفعة السابعة والخمسين 10.9 مليون ريال، مما يرفع إجمالي المبلغ المدفوع من قبل البرنامج. للمستفيدين. منذ إنشائها إلى أكثر من 127 مليار ريال منها مليار و 133 مليون ريال تعويضات مدفوعات سابقة.

تفاصيل الدعم

وأشار مدير عام الاتصالات ببرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، إلى أن 76٪ من المستفيدين تلقوا دعما في هذه الدفعة، وبلغ متوسط ​​الدعم للأسرة 1974 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر. أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، أي بنسبة 90٪، في حين بلغ عدد المعالين 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية أكثر من 233 ألف مستفيد، يشكلون 10٪ من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 90٪، فيما بلغت نسبة ربات الأسر 10٪، فيما بلغت نسبة العاملات لحسابهن 42٪ والرجال العاملين لحسابهم 58٪، أي 91٪. من إجمالي العاملين لحسابهم الخاص حصلوا على كامل الاستحقاق والبالغ 1086 ريال لكل فرد يعمل لحسابه الخاص.